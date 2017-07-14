Банк ВТБ (Казахстан) стал участником программы «Нұрлы жер»

1 июля 2017 года АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и Банк ВТБ (Казахстан) подписали меморандум о взаимодействии в рамках реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на обеспечение населения страны доступным жильем путем субсидирования ипотечных займов. - Теперь клиенты нашего банка смогут оформить займ на приобретение жилья на очень выгодных условиях. Конечная ставка вознаграждения для заемщика по ипотеке составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн тенге, сроком до 15 лет, - расск