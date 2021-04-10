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Банка с лечебным квасом всегда стоит на подоконнике, а гости то и дело спрашивают рецепт

https://mgorod.kz/projects/nitem/banka-s-lechebnym-kvasom-vsegda-stoit-na-podokonnike-a-gosti-to-i-delo-sprashivayut-retsept/
Marat
Банка с лечебным квасом всегда стоит на подоконнике, а гости то и дело спрашивают рецепт
https://mgorod.kz/projects/nitem/banka-s-lechebnym-kvasom-vsegda-stoit-na-podokonnike-a-gosti-to-i-delo-sprashivayut-retsept/

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