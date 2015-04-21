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Бизнес-новости

Баня «Aqua time» приглашает горожан попариться

Пожалуй, одной из лучших бань города можно назвать общественную баню «Aqua time», где кроме легкого пара вас ожидает масса удовольствия. Начнем с того, что баня «Aqua time» удобно расположена в микрорайоне «Строитель» в отдельно стоящем здании. Стоит отметить, что, несмотря на статус общественного места, чистота здесь - на первом месте. Уютные мини-диванчики вдоль стен, цветы на подоконниках, а также приветливый персонал подарят вам чувство комфорта и спокойствия. Если театр начинается с вешалки, то баня с хорошей парной. А парная в бане «Aqua time» сделана на совесть. А что может быть лучше,
Marat
Баня «Aqua time» приглашает горожан попариться
Пожалуй, одной из лучших бань города можно назвать общественную баню «Aqua time», где кроме легкого пара вас ожидает масса удовольствия.
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 Начнем с того, что баня «Aqua time» удобно расположена в микрорайоне «Строитель» в отдельно стоящем здании. Стоит отметить, что, несмотря на статус общественного места, чистота здесь - на первом месте. Уютные мини-диванчики вдоль стен, цветы на подоконниках, а также приветливый персонал подарят вам чувство комфорта и спокойствия.
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 Если театр начинается с вешалки, то баня с хорошей парной. А парная в бане «Aqua time» сделана на совесть. А что может быть лучше, чем попариться часок в хорошей компании. - У нас в бане два отделения - мужское и женское, на разных этажах, - говорит администратор бани Оразгали КУАНЫШПЕКОВ. – На первом этаже – владения для мужчин, на втором - для женщин.
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 Как известно, после парной требуется хорошенько отдохнуть. И лучший отдых - это душевный разговор за чашечкой душистого чая, который можно спокойно выпить тут же в буфете. - У нас в буфете есть чай, кофе, прохладительные напитки, что поможет человеку восполнить свои силы. Если вы что-то забыли из принадлежностей - тоже не беда, - продолжает пояснять администратор. - Здесь можете приобрести все, что нужно для хорошей бани, - полотенце, станки для бритья, шлепки, шапочки, мочалки, мыло и, конечно, хорошие веники.
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 В банном комплексе продумали все до мелочей. Так, на втором этаже работает маникюрный кабинет.
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 А также работают мастера-универсалы, которые наведут порядок на вашей голове. И нет нужды бежать в парикмахерскую. Домой вы вернетесь с новыми силами, ухоженной и отдохнувшей. Кстати, мастера действительно универсалы и одинаково хорошо приводят в порядок как женские кудри, так и мужскую шевелюру.
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 Для тех, кто хочет расслабиться, работает кабинет массажа. Здесь вам помогут избавиться от болей в спине и других неприятностей.
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 - Мы постарались, чтобы в нашей бане каждый клиент получил массу удовольствия и с пользой провел время. Смог не только попариться, но и привести себя в порядок, а также отдохнуть душой. Не забываем мы и о людях почтенного возраста. Специально для пенсионеров у нас льготный день – среда. Ждем всех уральцев и гостей города попробовать наш пар и отдохнуть душой и телом. Мы находимся по адресу: мкрн. «Строитель», 36/1, тел.: 23-37-67
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