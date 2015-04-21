Баня «Aqua time» приглашает горожан попариться

Пожалуй, одной из лучших бань города можно назвать общественную баню «Aqua time», где кроме легкого пара вас ожидает масса удовольствия. Начнем с того, что баня «Aqua time» удобно расположена в микрорайоне «Строитель» в отдельно стоящем здании. Стоит отметить, что, несмотря на статус общественного места, чистота здесь - на первом месте. Уютные мини-диванчики вдоль стен, цветы на подоконниках, а также приветливый персонал подарят вам чувство комфорта и спокойствия. Если театр начинается с вешалки, то баня с хорошей парной. А парная в бане «Aqua time» сделана на совесть. А что может быть лучше,