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Бизнес-новости

Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи

Бассейны, бани и сауны «под ключ» для владельцев частных домов и дач, а также для предприятий спортивного и банного сервиса предлагает компания «Мир бассейнов». На сегодняшний день бассейны, бани или сауны стали популярными, так как это доступная и действенная профилактика болезней дыхательной системы. А еще это отличная составляющая здорового образа жизни. Если вы мечтаете построить бассейн или баню в своем доме, обратитесь к одним из лучших специалистов компании «Мир бассейнов». Они относятся к работе очень серьезно и ответственно и гарантируют качество и комфорт. Вы можете заказать бассейн
gorod
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Бассейны, бани и сауны «под ключ» для владельцев частных домов и дач, а также для предприятий спортивного и банного сервиса предлагает компания «Мир бассейнов».
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
На сегодняшний день бассейны, бани или сауны стали популярными, так как это доступная и действенная профилактика болезней дыхательной системы. А еще это отличная составляющая здорового образа жизни.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Если вы мечтаете построить бассейн или баню в своем доме, обратитесь к одним из лучших специалистов компании «Мир бассейнов». Они относятся к работе очень серьезно и ответственно и гарантируют качество и комфорт.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Вы можете заказать бассейн любой формы, с системой фильтров, оборудованием очистки воды, приборами контроля химического состава воды, насосами и другим дополнительным оборудованием.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Компания также занимается строительством общественных бассейнов: учебно-тренировочных, детских, для оздоровительного плавания, демонстрационных, для прыжков в воду и универсальных.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Одно из веских достоинств заказа – проведение гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. Кроме того, вы всегда можете заказать у компании запчасти, аксессуары и другие материалы.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Помимо строительства бассейнов, предприятие занимается строительством бань, саун, турецких хамамов как для частных домов, так и для банных комплексов, СПА-центров и фитнес-клубов.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Кроме того, вы можете заказать строительство соляных пещер, которые очень полезны для профилактики хронических респираторных заболеваний.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
А также актуально строительство спа-бассейнов с беговой дорожкой. Ведь это прекрасная возможность для приятной заботы о своей прекрасной физической форме.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
- Весенне-летний период – прекрасное время для воплощения своей мечты о бане или бассейне. Вы можете не переживать, мы поможем вам выбрать подходящий дизайн-проект с учетом замеров, техники безопасности и всего необходимого. Объекты строятся под ключ и только из качественных и экологичных строительных и отделочных материалов, декора и аксессуаров, - рассказал руководитель компании «Мир бассейнов» Алексей Бусыгин. – Цены у нас доступные, а также действуют приятные акции при заказах – в подарок бесплатный дизайн-проект или один из отделочных материалов.
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
Баня и бассейн в доме – залог здоровья для всей семьи
«Мир бассейнов» - это профессиональная команда высококлассных мастеров с большим опытом работы, с ней ваши планы реализуются в точные сроки. Дополнительную информацию можно узнать на сайте: astbas.kz Наш адрес: г. Атырау, ул Курмангазы, 104. Тел.: +7 (777) 665-44-11. Instagram: @mir_basseinov Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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