Источник: gettyimages.com Источник: gettyimages.com Футболисты "Барселоны" одержали крупную победу над "Атлетиком" в матче 22-го тура чемпионата Испании, сообщает Vesti.kz со ссылкой "Р-Спорт". Встреча, которая состоялась в Бильбао, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе "Барселоны" авторами голов стали Лионель Месси (15-я минута), Луис Суарес (26-я), Неймар (64-я) и Педро (86-я), а еще один мяч в собственные ворота забил полузащитник "Атлетика" Оскар де Маркос (62-я). "Атлетик" ответили точными ударами Микеля Рико (59-я) и Арица Адуриса (66-я). Стоит отметить, что последний гол "сине-гранатовые" забили в большинстве, так как у хозяев на 75-й минуте с поля был удален Хавьер Эчеита. Таким образом "Барселона" одержала пятую победу подряд в чемпионате Испании и набрав 53 очка, отстает от лидирующего мадридского "Реала" всего на один балл. "Атлетик" с 23-ю очками занимает 13-ю строчку. Следующий матч футболисты "Барселоны" проведет 15 февраля на своем поле с "Леванте". "Атлетик" днем ранее на выезде сыграет с "Гранадой". Источник: Vesti.kz  