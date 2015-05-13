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Социум

Бастующие рабочие «КазСтройСервиса» написали письмо в «Нур Отан»

Сегодня, 13 мая, третий день, как рабочие устроили забастовку, однако, по их словам, никто с ними никаких переговоров не ведет. Работник компании Бекен рассказал, что рабочие до сих пор ждут ответа на поставленные требования, но начальство с ними разговаривать не желает, а лишь угрожает увольнением. — Приезжал руководитель проекта Ражив ГУПТА, — говорит Бекен. — Мы задавали ему вопросы, но он не ответил. Наше руководство нам ответа не дает, мы до сих пор в ожидании. Некоторые уже начали увольняться. По собственному желанию ушли четыре мастера и прораб. Некоторые берут отпуск без содержания. А
gorod
Бастующие рабочие «КазСтройСервиса» написали письмо в «Нур Отан»
Сегодня, 13 мая, третий день, как рабочие устроили забастовку, однако, по их словам, никто с ними никаких переговоров не ведет.
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 Работник компании Бекен рассказал, что рабочие до сих пор ждут ответа на поставленные требования, но начальство с ними разговаривать не желает, а лишь угрожает увольнением. — Приезжал руководитель проекта Ражив ГУПТА, — говорит Бекен. — Мы задавали ему вопросы, но он не ответил. Наше руководство нам ответа не дает, мы до сих пор в ожидании. Некоторые уже начали увольняться. По собственному желанию ушли четыре мастера и прораб. Некоторые берут отпуск без содержания. А вчера (12 мая — прим. автора) директор Рахметолла АЛДАМУРАТОВ нас всех собрал и сказал: «Делитесь на две части, кто на работу выйдет, и кто нет. Кто выйдет на работу, останется, кто нет, уволим по статье». Он говорил это в присутствии всех рабочих. Мы написали коллективное письмо в прокуратуру и партию «Нур Отан». Наши рабочие поехали его отвезти. Наши требования остались прежними: повышение зарплаты, чтобы платили за вредность и сделали перерасчет. У нас даже не выходит оклад. Мы хотим, чтобы аким области знал обо всем этом и чтобы он взял вопрос под свой контроль. Ближе к обеду несколько рабочих во главе с Павлом СУХОВЫМ оставили письмо в прокуратуре, а также в областном филиале «Нур Отана». В обращении изложены требования рабочих по поводу повышения зарплаты, изменении вахты, а также о смене директора, так как «этот директор, который ходит по проекту и пасет людей как пастух ». К тому же в письме указано, что дирекция игнорировала выборы президента и лишила права голосования больше половины рабочих. По поводу сложившейся ситуации с рабочим «КСС» встретился и поговорил заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Серик СУЛЕЙМЕН. Как рассказал Павел, заместитель председателя посоветовал им выйти с обеда на работу, а в остальных вопросах они разберутся. Напомним, 11 мая 140 работников АО «НГСК КазСтройСервис» на Чинаревском месторождении вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, изменить условия вахты, сделать перерасчет, а также доплачивать за вредность.
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 dx8npN3Y36o Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
письмо Забастовка рабочие

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