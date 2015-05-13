Бастующие рабочие «КазСтройСервиса» написали письмо в «Нур Отан»

Сегодня, 13 мая, третий день, как рабочие устроили забастовку, однако, по их словам, никто с ними никаких переговоров не ведет. Работник компании Бекен рассказал, что рабочие до сих пор ждут ответа на поставленные требования, но начальство с ними разговаривать не желает, а лишь угрожает увольнением. — Приезжал руководитель проекта Ражив ГУПТА, — говорит Бекен. — Мы задавали ему вопросы, но он не ответил. Наше руководство нам ответа не дает, мы до сих пор в ожидании. Некоторые уже начали увольняться. По собственному желанию ушли четыре мастера и прораб. Некоторые берут отпуск без содержания. А