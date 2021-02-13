12 февраля почти до 10.00 бастующие водители автобусов не работали, актюбинцы не могли никуда уехать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водителям автобусов в Актобе снизили план и выдадут долги по зарплате В Актобе два предприятия общественного транспорта, ТОО «ПАТП» одно из них. - Предприятие обслуживает 19 маршрутов. Ежедневно выпускает 85–87 автобусов, – сообщили в акимате Актобе. - С 2016 года перевозчиков не субсидируют. Поскольку электронного билетирования нет, нет законных оснований платить субсидии. На февральской сессии областного маслихата планируют рассмотреть вопрос о признании 29 маршрутов социально значимыми, составят бюджетный план на 3 года по субсидированию перевозчиков. После введения субсидирования и электронного билетирования повысят зарплату водителям и кондукторам. Для получения субсидий перевозчики обязаны обновить автобусы, увеличить количество их выхода на линию, соблюдать график, сократить интервал движения, улучшить условия труда и повысить зарплату водителей и кондукторов. Пока что после переговоров решено снизить водителям план выручки, предприятие должно погасить долги по заработной плате и соцвыплатам. Напомним, 12 февраля в Актобе водители автобусов объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. По их словам, она составляет 35-50 тысяч тенге, кондукторов вообще нет в штате, водители платят им из своей выручки, потому что не могут сами рассчитываться с пассажирами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП