Базовая медпомощь без ОСМС может стать доступна казахстанцам с 2027 года

Казахстанцы смогут получать базовую медицинскую помощь в поликлиниках независимо от наличия статуса в системе обязательного социального медицинского страхования. Такие нововведения предусмотрены в новом проекте приказа Министерства здравоохранения РК.
Согласно документу, с января 2027 года гражданам при первичном обращении в поликлинику станет доступен гарантированный перечень обследований и услуг без оглядки на ОСМС.
Что войдет в базовый пакет при первичном обращении:
- общий анализ крови и мочи;
- измерение артериального давления и базовых показателей здоровья;
- электрокардиография (ЭКГ);
- пульсоксиметрия;
- флюорография;
- отдельные виды функциональных исследований;
- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек.
Инициатива связана с переходом к единому пакету медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В ведомстве отмечают, что это сделает первичную медицину более доступной, упорядочит порядок ее получения и исключит дублирование услуг между действующими пакетами.
Кроме того, проект предлагает внедрить автоматизированный обзвон пациентов с помощью интеллектуальных алгоритмов, интегрированных с медицинскими информационными системами. Разработчики рассчитывают, что это ускорит информирование граждан и разгрузит персонал поликлиник.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 23 октября 2026 года.