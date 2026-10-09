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Здоровье

Базовая медпомощь без ОСМС может стать доступна казахстанцам с 2027 года

Такие нововведения предусмотрены в новом проекте приказа Министерства здравоохранения РК.
Варвара Тыщенко
Базовая медпомощь без ОСМС может стать доступна казахстанцам с 2027 года
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Казахстанцы смогут получать базовую медицинскую помощь в поликлиниках независимо от наличия статуса в системе обязательного социального медицинского страхования. Такие нововведения предусмотрены в новом проекте приказа Министерства здравоохранения РК.

Согласно документу, с января 2027 года гражданам при первичном обращении в поликлинику станет доступен гарантированный перечень обследований и услуг без оглядки на ОСМС.

Что войдет в базовый пакет при первичном обращении:

  • общий анализ крови и мочи;
  • измерение артериального давления и базовых показателей здоровья;
  • электрокардиография (ЭКГ);
  • пульсоксиметрия;
  • флюорография;
  • отдельные виды функциональных исследований;
  • ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек.

Инициатива связана с переходом к единому пакету медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В ведомстве отмечают, что это сделает первичную медицину более доступной, упорядочит порядок ее получения и исключит дублирование услуг между действующими пакетами.

Кроме того, проект предлагает внедрить автоматизированный обзвон пациентов с помощью интеллектуальных алгоритмов, интегрированных с медицинскими информационными системами. Разработчики рассчитывают, что это ускорит информирование граждан и разгрузит персонал поликлиник.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 23 октября 2026 года.

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