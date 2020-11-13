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Социум

Бөрлі ауданында 126 қайтарымсыз гранттар берілді

Гранттар 200 еселік айлық көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Мемлекеттік гранттар бастапқы бизнесті іске асыратын қатысушыларға қайтарымсыз негізде 200 еселік айлық көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Олар «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы» шеңберінде қысқа және ұзақ мерзімді оқулардан және «Бизнес-Бастау» жобасы бойынша кәсіперлік негіздеріне оқыту курсынан өткен жұмыссыздарға арналған. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы табысы аз және көпбалалы отбасылардың мүшелеріне гранттар «Бизнес-Бастау» жобасы бойынша оқымай-ақ бе
gorod
Бөрлі ауданында 126 қайтарымсыз гранттар берілді
Гранттар 200 еселік айлық көрсеткіш мөлшерінде беріледі.
78 абитуриентов стали обладателями грантов акима Атырауской области
78 абитуриентов стали обладателями грантов акима Атырауской области
Мемлекеттік гранттар бастапқы бизнесті іске асыратын қатысушыларға қайтарымсыз негізде 200 еселік айлық көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Олар «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы» шеңберінде қысқа және ұзақ мерзімді оқулардан және «Бизнес-Бастау» жобасы бойынша кәсіперлік негіздеріне оқыту курсынан өткен жұмыссыздарға арналған. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы табысы аз және көпбалалы отбасылардың мүшелеріне гранттар «Бизнес-Бастау» жобасы бойынша оқымай-ақ беріледі. Мемлекеттік гранттар қажетті еңбек құралдарын, технологиялық жабдықты, малды, құстарды сатып алуға беріледі. Арман КУРМАНГАЛИЕВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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