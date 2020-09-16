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Культура

Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды

Спорт саласына арналған мұражай облысымыздың аудандарының ішінде бірінші болып Бөрлі ауданында ашылып отыр, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі. Кеше, яғни, 15 қыркүйек күні, "Берекелі Бөрлі" аудан күніне орай ауданның спорт саласына арналған мұражай бөлмесінің ашылу салтанаты өтті. Мұражай «Қарашығанақ» спорт кешеніндегі бөлмеде орналасқан. Ашылу салтанатына аудан әкімі Миржан Сатқанов, Рио Олимпиадасының қола жүлдегері, жерлесіміз Екатерина Ларионова, аудандық спорт мектебінің еркін күрес бөлімінің ең алғашқы жаттықтырушысы Талғат Жармухаметов, БҚО дене шынықтыру және спорт басқарм
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Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Спорт саласына арналған мұражай облысымыздың аудандарының ішінде бірінші болып Бөрлі ауданында ашылып отыр, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі.
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Кеше, яғни, 15 қыркүйек күні, "Берекелі Бөрлі" аудан күніне орай ауданның спорт саласына арналған мұражай бөлмесінің ашылу салтанаты өтті. Мұражай «Қарашығанақ» спорт кешеніндегі бөлмеде орналасқан. Ашылу салтанатына аудан әкімі Миржан Сатқанов, Рио Олимпиадасының қола жүлдегері, жерлесіміз Екатерина Ларионова, аудандық спорт мектебінің еркін күрес бөлімінің ең алғашқы жаттықтырушысы Талғат Жармухаметов, БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілі Әскербек Нұрмұханов және бір топ Бөрлі ауданының спорт ардагерлері қатысты. Облыс аудандары ішінен тұңғыш ашылған мұражай спорт саласындағы аудан жетістіктерін бейнелейтін фото-суреттер, тың деректер мен құнды жәдігерлер қойылған. Салтанатты ашылу рәсімінен кейін Екатерина Ларионованы аудан әкімі Миржан Сатқанов қабылдап, жерлес спортшының жеткен жетістігі бөрліліктер үшін мақтаныш екендігін айта келіп, спортшыға жаңа жеңістерді бағындыруды тіледі. Өз кезегінде Рио Олимпиадасының қола жүлдегері Екатерина Ларионова өзін құрметпен қарсы алғаны үшін бөрліліктерге алғысын білдіріп, алдағы уақытта да ел намысын абыроймен қорғауға дайын екендігін білдірді.
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
Бөрлі ауданында алғаш рет спорт мұражайы ашылды
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