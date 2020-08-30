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Социум

Бөрлі ауданында бірқатар әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді

Соның бірі – Жарсуат ауылдық округіндегі фельдшерлік-акушерлік пункт ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, тұрғындардың игілігі үшін пайдалануға берілді. "Жұмыспен қамтудың жол картасы" бағдарламасы аясында жаңа кейіпке енген нысан бас-аяғы екі айдың ішінде толығымен жөнделді. Тапсырыс беруші – Бөрлі аудандық аурухана. Салтанатты шараға аудан әкімі Миржан Сатқанов, БҚО денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнар Абдрахманова және ауыл тұрғындары қатысты. Бүгінде Жарсуат ауылдық округінде 1700 тұрғын мекен етеді. 1966 жылы салынған емдеу мекемесінің тозығы жетіп, «басы ауырып, балтыры с
Кристина Кобина
Бөрлі ауданында бірқатар әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді
Соның бірі – Жарсуат ауылдық округіндегі фельдшерлік-акушерлік пункт ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, тұрғындардың игілігі үшін пайдалануға берілді.
Қазақстан Республикасы Конституция күні қарсаңында Бөрлі ауданында әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді
Қазақстан Республикасы Конституция күні қарсаңында Бөрлі ауданында әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді
"Жұмыспен қамтудың жол картасы" бағдарламасы аясында жаңа кейіпке енген нысан бас-аяғы екі айдың ішінде толығымен жөнделді. Тапсырыс беруші – Бөрлі аудандық аурухана. Салтанатты шараға аудан әкімі Миржан Сатқанов, БҚО денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнар Абдрахманова және ауыл тұрғындары қатысты. Бүгінде Жарсуат ауылдық округінде 1700 тұрғын мекен етеді. 1966 жылы салынған емдеу мекемесінің тозығы жетіп, «басы ауырып, балтыры сыздаған» науқастар үшін ешбір жағдай қарастырылмаған еді. Сонымен қатар салынғалы бері жөндеу көрмеген. Есік-терезесі, шатыры ауыстырылып, инженерлік желілері жаңартылды. Сонымен қатар ауласы абаттандырылды. «Наз Тур» ЖШС-гі жүргізген күрделі жөндеу жұмыстарының жобасы – 63 миллион теңге. Жоба аясында жергілікті 8 тұрғын жұмыспен қамтылды. Пайдалануға берілген ғимарат іші жарық, әрі заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мұнда енді алғашқы медициналық-санитарлық көмек, екпе егу, тексеру қызметтері көрсетіледі. Қажетті ем-домды ауылдан алуға мүмкіндік туғанына жарсуаттықтардың қуанышы шексіз.
Қазақстан Республикасы Конституция күні қарсаңында Бөрлі ауданында әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді
Қазақстан Республикасы Конституция күні қарсаңында Бөрлі ауданында әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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