Бөрлі ауданында волейболдан ашық турнир өтті
Ел-жұрты ұмытпайды Мирпайзын Жақында С.Меңдешев ауылдық округі әкімдігінің қолдауымен, аудандық «Jastar» спорт клубының» ұйымдастыруымен белгілі ұстаз, көп жылдар дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, шәкірттерімен облыс көлеміне танымал болған Байдеуов Мирпайз Абұлқайырұлын еске алуға арналған волейболдан аудандық ашық турнир өтті. Турнирге 10 команда қатысып, бақ сынады. Құттықтау сөз сөйлеген аудан әкімінің орынбасары Асқар Мұхамбетжанов барша жарысқа қатысушыларға сәттілік тілей тұрып, елі үшін еңбек еткен ерлердің есімі ешқашан да ел жадынан өшпейтінін жеткізді. Бұдан әрі ардагер ұстаз Назымсұ