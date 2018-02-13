«Бэби-клуб» в Уральске: Развиваем интеллект с детства

В Уральске распахнул свои двери для родителей и детей с 8 месяцев и до 7 лет второй «Бэби-клуб» по адресу: мкр. Д. Кунаева, 73/1. — «Бэби-клуб» — это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, — говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. — Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 18 лет назад в Самаре. «Бэби-клуб» продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 252 клубов по России и Казахстану. В нашем городе с 2015 года успешно работает и развивает уральских малышей «Бэби-клуб» на ул. Петровского, который сейчас посещают более 150 детей. И с 1 февраля