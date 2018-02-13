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Бизнес-новости

«Бэби-клуб» в Уральске: Развиваем интеллект с детства

В Уральске распахнул свои двери для родителей и детей с 8 месяцев и до 7 лет второй «Бэби-клуб» по адресу: мкр. Д. Кунаева, 73/1. — «Бэби-клуб» — это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, — говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. — Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 18 лет назад в Самаре. «Бэби-клуб» продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 252 клубов по России и Казахстану. В нашем городе с 2015 года успешно работает и развивает уральских малышей «Бэби-клуб» на ул. Петровского, который сейчас посещают более 150 детей. И с 1 февраля
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«Бэби-клуб» в Уральске: Развиваем интеллект с детства
В Уральске распахнул свои двери для родителей и детей с 8 месяцев и до 7 лет второй «Бэби-клуб» по адресу: мкр. Д. Кунаева, 73/1.
— «Бэби-клуб» — это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, — говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. — Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 18 лет назад в Самаре. «Бэби-клуб» продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 252 клубов по России и Казахстану.
В нашем городе с 2015 года успешно работает и развивает уральских малышей «Бэби-клуб» на ул. Петровского, который сейчас посещают более 150 детей. И с 1 февраля 2018 года открылся второй клуб в мкр. им Д.Кунаева, где уже сейчас занимается более 30 малышей.
Одна из эффективных методик, используемая во втором центре «Бэби-клуб» — КИТ- «круговая интеллектуальная тренировка», по которой тренируется не тело, а интеллект ребенка. В этом помогают яркие методические пособия, расположенные в порядке постижения знаний по кругу слева направо, и сверху вниз. Такая «круговая тренировка» помогает равномерно получать новые и закреплять полученные знания, а также задействовать все виды интеллекта.
Во втором интеллектуальном центре специалисты продолжают заниматься с детьми по методике «Классика», по которой «Бэби-клуб» работает вот уже 16 лет. Занятия здесь делятся на 3 условных этапа: развитие математических способностей, развитие речи и творчество. Дети не устают во время занятий: они не сидят за партами и большую часть времени проводят в движении.
— В наших центрах используется метод бережного интеллектуального развития, то есть на занятиях малыш развивает все 10 видов интеллекта, — говорит Галина ХАЙРУЛЛИНА. — Сама методика вобрала лучшие мировые практики и постоянно совершенствуется в методических центрах «Бэби-клуба». Кроме того, мы находим подход к каждому малышу в зависимости от его психотипа. Таким образом, ваш ребенок сможет не просто получить хорошую подготовку к школе, но пойдет туда, не испытав стресса, потому что будет психологически к этому подготовлен.
Занятия длятся от часа для самых маленьких до 1 часа 50 минут для детей постарше и построены в игровой форме, чтобы не переутомлять малышей, а наоборот, развивать в них интерес к познанию всего нового.
— У нас есть несколько групп, в которых проводятся занятия, согласно их возрасту, — рассказывает Галина. — Самое главное, что в группах не более 8 человек, и с каждой группой всегда одновременно работают 2 квалифицированных специалиста.
Малыши от 8 месяцев до 2 лет обычно приходят вместе с мамами, и как только они готовы заниматься самостоятельно, мамы перестают посещать занятия. В центре заботятся об интеллектуальном, физическом развитии и о психологическом здоровье ребенка.
— Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился навыкам общения, получил хорошую базу дошкольной подготовки, то приходите в наш клуб, — говорит Галина.
Узнать подробную информацию можно по номерам: 8 701-710-77-37- «Бэби-клуб» в мкрн. Д. Кунаева, 73/1 8 708-751-22-27, 25-44-22 — «Бэби-клуб» на ул. Петровского, 105 В
На правах рекламы.

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