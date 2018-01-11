За дополнительной информацией можно обратиться: служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, [email protected]

Благодаря подписке бизнес-абоненты сотового оператора получат доступ к различным приложениям Microsoft Office 365, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения Skype for Business, управления документами, корпоративному хранилищу OneDrive, а также приложениям Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), которые позволяют пользоваться сервисом практически на любом устройстве. «Beeline делает интернет лучше. Сотрудничество с Microsoft – серьезный шаг в этом направлении. Уверен, партнерство только начинается, и в будущем мы представим нашим клиентам еще много продуктов. Мы открыты для сотрудничества со всеми и не ограничиваемся сферой связи», - комментирует Рауан Кабдрахимов, директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан. Microsoft Office 365 — программный облачный продукт, объединяющий набор веб-сервисов, который распространяется на основе подписки по схеме «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнать об условиях и стоимости подключения можно на сайте beeline.kz Beeline Business начинает с предоставления своим корпоративным пользователям облачных сервисов продуктивности Microsoft Office 365 и собирается в скором времени расширять портфель продуктов, включая Microsoft Azure, Dynamics CRM и Power BI, вместе с тем они будут включены в пакет мобильных услуг, которые компания предоставляет своим B2B-клиентам. Beeline Business – это мультисервисный провайдер связи и комплексных решений мобильной и фиксированной связи. Клиентам Beeline Business доступны различные технологии передачи данных, защищённые корпоративные сети, фиксированная и мобильная телефония, роуминг более чем в 185 странах, международные каналы связи и многое другое. Для повышения эффективности бизнеса клиентов были реализованы такие современные услуги, как GPRS Corporate Access, SMS Клик, BeeTV, Mobile Device Management и др. Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр устройств и услуг для корпоративных и индивидуальных пользователей, которые дают новые возможности людям по всему миру, на работе и дома. В число устройств и услуг входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное оборудование для компьютеров, занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Microsoft работает в более чем в 190 странах. Продукты Microsoft переведены более чем на 45 языков и совместимы с большинствомЛицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. Новости Компаний.