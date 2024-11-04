Beeline и районные акиматы ЗКО объединяют усилия для улучшения связи и интернета в населенных пунктах.

Сотрудничество оператора связи и местных властей расширяет доступ к интернету и мобильной связи для жителей малых населённых пунктов Западно-Казахстанской области. В 2020 году в рамках государственной программы «250+» началась работа с тремя мобильными операторами по обеспечению сетевого покрытия в малонаселённых пунктах. Однако ряд сёл с населением менее 250 человек не вошли в этот проект, так как подключение к интернету в них оказалось технически сложным и экономически нецелесообразным для операторов связи.Для решения этой задачи районные администрации и один из мобильных операторов Beeline

Сотрудничество оператора связи и местных властей расширяет доступ к интернету и мобильной связи для жителей малых населённых пунктов Западно-Казахстанской области.

В 2020 году в рамках государственной программы «250+» началась работа с тремя мобильными операторами по обеспечению сетевого покрытия в малонаселённых пунктах. Однако ряд сёл с населением менее 250 человек не вошли в этот проект, так как подключение к интернету в них оказалось технически сложным и экономически нецелесообразным для операторов связи.

Для решения этой задачи районные администрации и один из мобильных операторов Beeline объединили усилия. Местные власти берут на себя установку антенно-мачтовых сооружений (АМС) у себя в населенных пунктах, а оператор со своей стороны монтирует базовые станции связи и обеспечивает подключение.

Так, в селе Павлово района Байтерек благодаря партнёрству Beeline и местной администрации у жителей появилась стабильная связь и доступ в интернет.

По данным районного акимата, качество связи и интернета в посёлке сейчас даже лучше, чем в городе. С прошлого года в районе Байтерек в сотрудничестве с компанией Beeline установлено шесть вышек, которые работают в сети LTE, а до конца года планируется добавить ещё одну — в селе Чинарёво.

— Все эти улучшения – результат сотрудничества мобильного оператора и местного акимата. Из районного бюджета были выделены средства на установку антенно-мачтовых сооружений (АМС), чтобы обеспечить жителей качественной связью. Установка каждой вышки занимает около месяца и обходится в семь миллионов тенге. После завершения работ мобильный оператор монтирует на конструкцию базовую станцию. Теперь во всех селах, где установлены АМС, доступен интернет и стабильная связь, — отметил Аслан Даубаев, руководитель отдела ЖКХ района Байтерек.

Руководитель технической дирекции Beeline в Уральске Виктор Холопов отметил, что в текущем году мобильный оператор запланировал запуск 15 базовых станций в ряде населенных пунктов Акжайыкского, Таскалинского, Чингирлауского районов, а также района Байтерек и других территорий области. В Западно-Казахстанской области на 11 антенно-мачтовых сооружениях, построенных при активной поддержке акимата региона, уже установлены базовые станции, что значительно улучшает покрытие связи в этих населенных пунктах. А оставшиеся четыре будут завершены до конца года.

Он также привел пример проактивного подхода акиматов к проблемам с отключением электричества: в Бокейординском районе акимат приобрел дизельные генераторы для обеспечения бесперебойной связи и доступа к интернету, когда изношенные электросети часто оставляют села без света.

— В условиях изношенности электросетей генераторы стали острой необходимостью. При ухудшении погоды свет может пропадать на несколько часов, в то время как наши аккумуляторы на станциях поддерживают оборудование лишь на ограниченный срок. Акимы сел Саралжин и Уялы в Бокейординском районе проявили инициативу и самостоятельно приобрели генераторы, чтобы связь не зависела от перебоев с электричеством. Мы помогли модернизировать базовые станции и подключили генераторы. Это значительный шаг, так как мобильный оператор не может обеспечить генераторами более 300 объектов самостоятельно. Теперь, даже при отключениях электричества, у жителей этих сел остается доступ к интернету и мобильной связи. Это первый такой опыт в Казахстане, и мы благодарны акиматам сел за их проактивный подход. Эти примеры наглядно демонстрируют успешное сотрудничество бизнеса и государственных органов для улучшения условий в регионе, — отметил Виктор Холопов.

В настоящее время Beeline ведет переговоры с акиматом г. Уральск об установке дополнительных станций на зданиях государственных учреждений для покрытия зон без связи и интернета. С начала года в г. Уральск улучшено покрытие на девяти позициях, в ближайших планах расширение еще на 19 в Уральске и Аксае. Также мобильный оператор планирует установить многофункциональные опоры, которые будут служить как для освещения улиц, так и для размещения базовых станций оператора, — сообщили в компании.

Напомним, ранее Акимат Западно-Казахстанской области и мобильный оператор Beeline обсуждали развитие связи и цифровизацию региона.

А также в начале сентября Beeline через свой благотворительный фонд Zhyly Zhurek приобрел квартиры для 45 семей Уральска, которые пострадали от паводков весной этого года.