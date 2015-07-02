Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расстались

Супруги разводятся спустя 10 лет после свадьбы сообщает SUPER Слухи, ходившие в Голливуде уже много месяцев, подтвердились. Одна из самых крепких пар киноиндустрии — Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер — распалась. О своем непростом решении супруги сообщили после десятой годовщины брака. На фоне шатких и непродолжительных браков голливудских звезд союз Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер казался довольно прочным. За десять лет супружества актеры обзавелись тремя детьми и солидным банковским счетом. По некоторым данным, 42-летнему Бену и 43-летней Дженнифер придется делить в суде как детей, так и совмест