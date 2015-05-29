Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер разводятся

Супруги расстаются спустя 10 лет после свадьбы сообщает SUPER. На фоне шатких и непродолжительных браков голливудских звезд союз Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер казался довольно прочным. За десять лет супружества актеры обзавелись тремя детьми и солидным банковским счетом. В окружении знаменитостей шепчутся, что чета объявит о разводе до десятой годовщины свадьбы, которая состоится 29 июня. По некоторым данным, 42-летнему Бену и 43-летней Дженнифер придется делить в суде как детей, так и совместно нажитое имущество — недвижимость и 150 миллионов долларов. Впрочем, коллеги звезд отмечают, что э