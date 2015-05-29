Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер разводятся

Супруги расстаются спустя 10 лет после свадьбы сообщает SUPER. На фоне шатких и непродолжительных браков голливудских звезд союз Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер казался довольно прочным. За десять лет супружества актеры обзавелись тремя детьми и солидным банковским счетом. В окружении знаменитостей шепчутся, что чета объявит о разводе до десятой годовщины свадьбы, которая состоится 29 июня. По некоторым данным, 42-летнему Бену и 43-летней Дженнифер придется делить в суде как детей, так и совместно нажитое имущество — недвижимость и 150 миллионов долларов. Впрочем, коллеги звезд отмечают, что э
gorod
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер разводятся
e8c7099d85558c4a45569ed29cc3202a__560x
e8c7099d85558c4a45569ed29cc3202a__560x
Супруги расстаются спустя 10 лет после свадьбы сообщает SUPER. На фоне шатких и непродолжительных браков голливудских звезд союз Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер казался довольно прочным. За десять лет супружества актеры обзавелись тремя детьми и солидным банковским счетом. В окружении знаменитостей шепчутся, что чета объявит о разводе до десятой годовщины свадьбы, которая состоится 29 июня. По некоторым данным, 42-летнему Бену и 43-летней Дженнифер придется делить в суде как детей, так и совместно нажитое имущество — недвижимость и 150 миллионов долларов. Впрочем, коллеги звезд отмечают, что эта сумма ничтожно мала по сравнению с тем, что зарабатывают даже менее успешные супруги. В последние годы Аффлек поднялся чуть ли не на вершину карьерной лестницы, сняв свой успешный проект — фильм «Операция Арго», удостоившийся Оскара за самую лучшую картину года. Получив награду из рук Мишель Обамы, Аффлек усилил свою позицию в Голливуде и стал зарабатывать в десятки раз больше, чем раньше. Его супруге Дженнифер Гарнер так и не удалось построить успешную карьеру в кино. Сыграв несколько хороших ролей, девушка одного за другим родила детей и практически стала домохозяйкой. В последние годы на снимках папарацци актриса выглядит уставшей и неухоженной, и пресса заговорила о разладе в семье. Развязный образ жизни актера как будто подтверждал слухи о семейных неудачах. Как и его герой в фильме «Исчезнувшая», Бен изменял жене с молодыми красотками и спускал огромные суммы в казино. Тем не менее инициатором развода стал именно Бен Аффлек.
f5c58070d027013ec6bf8ad5e17e5474__560x
f5c58070d027013ec6bf8ad5e17e5474__560x
8f0991439b67c006c753a6a6676c3b2a__560x
8f0991439b67c006c753a6a6676c3b2a__560x
ffc830f0142dd213ca82bb2a0f2ed18b__560x
ffc830f0142dd213ca82bb2a0f2ed18b__560x

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article