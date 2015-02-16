88908926_1Церемония бракосочетания, на которой присутствовали родственники и близкие друзья Камбербэтча и Хантер, прошла на острове Уайт. Известный британский актер, исполнитель роли знаменитого сыщика в сериале "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч женился в субботу, в день святого Валентина, на своей невесте Софи Хантер, которая ждет ребенка, сообщают РИА Новости со ссылкой на британские СМИ. Церемония бракосочетания, на которой присутствовали родственники и близкие друзья Камбербэтча и Хантер, прошла на острове Уайт. Между тем среди гостей была партнерша Камбербэтча по фильму "Игра в имитацию" Кира Найтли, а в роли шафера выступил актер Мартин Фримен — доктор Ватсон из сериала "Шерлок". Однако, медового месяца у молодожен как такого не предвидится, так как 22 февраля Камбербэтч должен присутствовать в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии "Оскар". Он номинирован на главную кинонаграду за роль английского математика Алана Тьюринга, работа которого помогла взломать коды для шифрования сообщений германских вооруженных сил во время Второй мировой войны, в фильме "Игра в имитацию". Фото: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Напомним, что о помолвке родители Камбербэтча объявили в ноябре, традиционным для Англии способом — через объявление в газете "Таймс". Тридцативосьмилетний Камбербэтч, ставший после сериала о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе не только в высшей степени востребованным актером, но и мировым секс-символом, очень оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз. Слухи о его романе с театральным режиссером и выпускницей Оксфорда 36-летней Софи Хантер, тем не менее, усилились после их совместного появления на Открытом чемпионате Франции по теннису. Папарацци также неоднократно фотографировали пару выходящей из кинотеатров и ресторанов. Недавно стало известно, что Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер ждут ребенка. Источник: topnews.ru