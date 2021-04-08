На АЗС «Нефтэк» 1 литр бензина марки АИ-92 стоит 169 тенге, АИ-95 — 189 тенге. АЗС «Конденсат» продает литр бензина марки АИ-92 по 170 тенге, АИ-95 стоит 177 тенге. На заправке «КазМунайГаз» АИ-92 стоит 160 тенге, АИ-95 — 165 тенге. На АЗС «Беркут» литр бензина марки АИ-92 стоит 165 тенге. Однако установлен лимит — в бак заливают не более 20 литров. АИ-95 нет в продаже. На АЗС «Москвичи» бензин марки АИ-92 отпускают по 168 тенге за литр, АИ-95 стоит 185 тенге. АЗС «Меркурий» отпускает литр бензина марки АИ-92 по 156 тенге, АИ-95 — по 170 тенге. На заправке «Октан» и вовсе нет никакого бензина. Топливо отпускают только по талонам.Нет сырья Директор ТОО «Конденсат-АЗС» Ирина Полынянкина говорит, что в данный момент нефтеперерабатывающий завод не работает. Причина — нет сырья. — ТОО «Конденсат — АЗС» является дочерней компанией АО «Конденсат» с сетью семи автозаправочных станций. На своих АЗС мы реализовывали нефтепродукты только собственного производства. Однако в настоящее время нефтеперерабатывающий завод АО Конденсат" не работает из-за отсутствия сырья. Поэтому мы вынуждены закупать бензин АИ-92 у другого поставщика по более высоким ценам. Цена реализации за 1 литр в 170 тенге за АИ-92 является для нас убыточной, но у нас есть обязательства перед своими клиентами. Учитывая, что на стелах некоторых сетей стоят нули, полагаю, что регион испытывает топливный дефицит. В настоящее время ограничена реализация бензина марки АИ-95 за наличный расчет, АИ-92 за наличный расчет отпускаем по 10 литров на один автомобиль, возможно, в дальнейшем будем вынуждены отпускать и АИ-92 только по талонам и топливным картам. Все будет зависеть от наличия топлива у поставщика, — рассказала Ирина Полынянкина. Бензина осталось на два дня Заместитель директора сети АЗС «Беркут» Николой Фролов говорит, что наш регион в данный момент испытывает полномасштабный топливный кризис. — Мы закупали часть топлива через крупнейшую оптовую организацию PetroSun, часть закупали у местного завода «Конденсат». Сейчас главный поставщик с начала февраля ничего не поставляет, причина — нефтеперерабатывающий завод в Атырауской области встал на ремонтные работы. До сегодняшнего дня продавали свои запасы, но они заканчиваются. Бензина осталось на два дня, потом все, где-то с субботы мы тоже встанем. Такая ситуация сложилась не только у нас, у всех такая проблема. Поставок нет, ситуация очень печальная, завод никаких комментариев не дает. Такой ситуации не было пять лет, мы не знаем что будет дальше, перспектива туманная. Сколько можно заводу стоять? За это время можно было разобрать и заново собрать этот АНПЗ, — говорит Николай Фролов. По его словам, трудное положение мог бы решить завод «Конденсат», который мог бы обеспечить топливом не только нашу область, но и соседние регионы. — Ситуация с бензином в городе будет ухудшаться. Сейчас мы вынуждены установить лимит реализации топлива. В бак заливаем только определенное количество. Мы не можем понять, почему заводу «Конденсат» не дают работать, его проектная мощность составляет 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Но у них постоянно не хватает нефти, — заключил Николай Фролов. Завод работает в штатном режиме В министерстве энергетики 5 апреля уверили, что дефицита топлива в стране, в том числе и в ЗКО, нет, а Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 4 апреля работает в плановом режиме. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Казахстане колеблется от 151 тенге до 175 тенге. — 27 марта на ТОО «Атырауский НПЗ» начались пусконаладочные работы установок каталитического крекинга и риформинга. 4 апреля завод работает в штатном режиме с увеличением производства светлых видов нефтепродуктов. Следует отметить об отсутствии ограничений в реализации ГСМ на крупных сетях АЗС как Sinooil, Helios, «Газпромнефть» и «Казмунайгаз». Объем производства нефтепродуктов позволяет покрыть потребность внутреннего рынка в полном объеме. Отмечаем, что дефицита топлива на внутреннем рынке РК нет, — сообщили в минэнерго. Руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитов сообщил, что знаком со сложившейся ситуацией. В данный момент ведомство проводит анализ цен. — В данный момент нашим ведомством проводится анализ товарного рынка розничной реализации бензина. Также было проведено рабочее совещание с владельцами АЗС, которые пояснили, что дефицит образовался в связи с остановкой работы АНПЗ, а причиной повышения цены на топливо явилось ростом цены оптовой поставки продукта. Мы предостерегаем совершения нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, таких как ценовые сговоры и злоупотребление доминирующим или монопольным положением. В частности недопустима реализация остатков продукта по завышенным ценам. В таких случаях будут приниматься меры антимонопольного реагирования, — заявил Салават Вахитов. Цены на бензин должны были вырасти еще в прошлом году — эксперт Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов объяснил, что повышение цен связано с многими факторами, среди них курс валют, инфляция. — Цены должны были вырасти еще в прошлом году. По факту уже год назад бензин продавали в РК ниже себестоимости. К примеру, нефть на наши НПЗ поставляет по цене около $30 за баррель, то есть в два раза ниже мировых цен. Если перевести баррель сырой нефти в литры, то литр казахстанской нефти на мировых рынках стоит примерно 170 тенге, а бензин сейчас продают по 160-165 за литр. То есть готовый продукт стоит дешевле, чем сырье! Это как если бы сметана, стоила дешевле молока. Такой ситуации ведь никогда не было, а по бензину она сложилась и уже долгое время держится в таком диапазоне. То есть нефть, как и любой товар имеет свою себестоимость, и она с каждым годом растет из-за валютных курсов, инфляции, в том числе и роста заработных плат. Ведь нефтяники и сервисники периодически требуют это, — сказал он. Он отметил, что Казахстан входит в топ-10 стран по самому дешевому бензину. Если точнее — на 8 месте. В то же время в соседних с Казахстаном странах бензин в среднем дороже на 60-100 тенге. К примеру, в России с начала года наблюдается рост розничных цен на 3% до 270 тенге за бензин марки АИ-92. — Естественно, дешевый бензин в РК создает благодатную почву для теневых поставок в соседние страны, что и происходит. К примеру, в наших северных регионах в некоторые периоды потребление бензина бывает выше, чем в миллионом Шымкенте! Всем ведь понятно, что этот бензин вывозят, зарабатывая по 80-100 тенге с каждого литра, — рассказал он. Напомним, 4 апреля в Уральске подорожал бензин, а некоторые АЗС и вовсе отпускают топливо либо ограниченно, либо по талонам. Село Сайхин Бокейординского района, очередь за бензином Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Бензина осталось на два дня — замдиректора сети АЗС «Беркут» в Уральске
На некоторых АЗС литр бензина марки АИ-92 продают по 170 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прошла ровно неделя, как в городе возникла нестабильная ситуация с бензином, на некоторых заправках топлива нет и бензин отпускают только по талонам. Там где он есть, цена уже другая. Продам машину и буду ходить пешком Автовладельцы не успевают привыкнуть к изменениям на табло с ценами на топливо. Они уверены, что в скором времени повысятся цены на все продукты и услуги. — Только на днях заливал бензин по 154 тенге, а сегодня уже по 168 тенге. Мне кажется, что все это делается специально