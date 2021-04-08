Бензина осталось на два дня — замдиректора сети АЗС «Беркут» в Уральске

На некоторых АЗС литр бензина марки АИ-92 продают по 170 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прошла ровно неделя, как в городе возникла нестабильная ситуация с бензином, на некоторых заправках топлива нет и бензин отпускают только по талонам. Там где он есть, цена уже другая. Продам машину и буду ходить пешком Автовладельцы не успевают привыкнуть к изменениям на табло с ценами на топливо. Они уверены, что в скором времени повысятся цены на все продукты и услуги. — Только на днях заливал бензин по 154 тенге, а сегодня уже по 168 тенге. Мне кажется, что все это делается специально