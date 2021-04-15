Бензиновый кризис назревает в Уральске

На АЗС "Нефтэк" 1 литр бензина марки АИ-92 стоит 171 тенге, АИ-95 - 194 тенге. АЗС "Конденсат" отпускает топливо только по талонам. На заправке "КазМунайГаз" АИ-92 стоит 162 тенге, АИ-95 - 178 тенге. На АЗС "Беркут" бензин отсутствует. На АЗС "Москвичи" бензин марки АИ-92 отпускают только по талонам, АИ-95 стоит 190 тенге. АЗС "Меркурий" отпускает литр бензина марки АИ-92 по 160 тенге, АИ-95 - по 183 тенге. Заправка "Октан" по улице Жангир хана закрыта.Как мы видим, цены на топливо снова выросли по сравнению с показателями на прошлой неделе. – Заехал в две заправки, бензина нет. Вот сейчас буду заправляться на "Нефтэке", 3 дня назад заливал АИ-92 по 169 тенге, сейчас сами видите, литр этого же бензина стоит 171 тенге. Куда мы катимся? Наверное, правду говорят, что скоро цены будут как в России. Ну тогда пусть и зарплату нам повысят, - говорит житель города Самат Айтмуханов. Другой автовладелец Михаил говорит, что в богатой нефтяной стране стоимость бензина должна быть намного ниже. – Мы сидим на сундуке с золотом, а сами бедствуем. Разве так можно? Ну неужели нельзя понастроить эти нефтеперерабатывающие заводы и перестать продавать нефть иностранцам. Хотя бы увеличить количество сырья на внутреннем рынке. Вон, "Конденсат" у нас есть, завод стоит просто так. Дайте им сырья, пусть работают, - возмущается мужчина. Генеральный директор АО "Конденсат" Нурия Муфтеева рассказала, что с 14 апреля завод все же начал функционировать. – Мы набрали определенное количество сырья, что позволило вчера, 14 апреля, начать поэтапный пуск установок нашего завода. Этого сырья нам хватит на неделю работы НПЗ. Выработанной продукцией мы сможем обеспечить лишь сеть своих АЗС, на которых в данный момент отпуск бензина производится по талонам из-за дефицита топлива. Мы надеемся, что в ближайшие дни бензин АО "Конденсат" будет в доступе без ограничений. О том, чтобы обеспечить другие АЗС бензином, говорить пока не можем, так как сырье у нас в ограниченном количестве. Как известно, АО «Конденсат» производит бензин марок АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо. Учитывая складывающуюся ситуацию, говорить об объёмах производства ГСМ и их стоимости в мае пока затруднительно. Однако мы принимаем все меры для обеспечения стабильности на наших заправках в апреле и в мае, - сообщила Нурия Муфтеева. На прошлой неделе заместитель директора сети АЗС "Беркут" Николай Фролов говорил о том, что запасы бензина у них на исходе. Сегодня мы видим, что его худшие опасения сбылись, и с прошлой недели показатели у них на нуле. – Около недели полностью стоим, емкости пустые, реализации нет. Вчера разговаривал с топливной ассоциацией, через них стараемся выйти на министерство энергетики, там ничего не могут сказать. АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод - прим. автора) стоит, когда его запустят - неизвестно. Что там можно ремонтировать 2,5 месяца? По городу у нас восемь заправок, почти все стоят. По талонам даже не хватает, такой ситуации давно не было. Никто не дает никаких гарантий, нет официальной информации, впереди одна неизвестность, - говорит Николай Фролов. По его словам, привозить топливо из Шымкента нерентабельно, подорожали железнодорожные перевозки, а в России высокая отпускная цена на бензин. Кстати, такая ситуация была в 2014 году. Тогда житель Уральска Данияр Джумабаев оставил свою машину у областного акимата, объяснив это тем, что у него нет бензина. Тем не менее в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО нас заверили, что в области имеется достаточный запас топлива. Сети автозаправочных станций привозят бензин из Шымкента. – Крупные реализаторы свободно закупают бензин у Шымкентского НПЗ. В месяц средняя потребность области в бензине марки АИ-92 составляет около 12-13 тысяч тонн, но это зависит от сезона. В летнее время потребность увеличивается. По информации министерства энергетики, Атырауский НПЗ должен заработать с 24 апреля. Ажиотажа на топливном рынке нет, по улице Шолохова, по проспекту Абая на всех заправках топливо есть в свободном доступе, - рассказал заместитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Беимбет Мусин. Между тем в министерстве энергетики РК сообщили, что недропользователи субсидируют внутренний рынок ГСМ Казахстана для удержания низких цен на бензин. – На сегодняшний день на внутреннем рынке нефтепродуктов РК наблюдается повышение розничных цен на бензины на АЗС. При этом отмечаем, что цены на нефтепродукты регулируются не государством, а рынком. Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних странах, сезонность спроса, информация о технологических сбоях или капитальных ремонтах на НПЗ. Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ РК. В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах, - сообщили в минэнерго. При этом в ведомстве признали, что на стоимости топлива могло отразиться и то, что крупнейший завод в Атырау встал на плановый ремонт, а в ближайшее время и на Шымкентском НПЗ будут вестись плановые ремонтные работы. – Текущий уровень запасов бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тысяч тонн до 270 тысяч тонн. С учетом вышесказанного, ожидаем, что цены на рынке будут стабилизированы, - заключили в министерстве. Напомним, 4 апреля в Уральске подорожал бензин, а некоторые АЗС и вовсе отпускают топливо либо ограниченно, либо по талонам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Бензиновый кризис назревает в Уральске
Большинство автозаправочных станций отпускают топливо только по талонам, некоторые заправки и вовсе закрылись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала апреля в Уральске наблюдается нестабильная ситуация на рынке топлива. Если в начале месяца цена на самую ходовую марку бензина АИ-92 начала повышаться, то к середине месяца некоторые владельцы АЗС заговорили об отсутствии топлива. На утро 15 апреля на четырех АЗС из восьми, расположенных по улице Жангир хана, не отпускали топливо за наличный расчет. На АЗС "Нефтэк" 1 литр бензина марки АИ-92 стоит 171 тенге, АИ-95 - 194 тенге. АЗС "