Бензиновый кризис назревает в Уральске

Большинство автозаправочных станций отпускают топливо только по талонам, некоторые заправки и вовсе закрылись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала апреля в Уральске наблюдается нестабильная ситуация на рынке топлива. Если в начале месяца цена на самую ходовую марку бензина АИ-92 начала повышаться, то к середине месяца некоторые владельцы АЗС заговорили об отсутствии топлива. На утро 15 апреля на четырех АЗС из восьми, расположенных по улице Жангир хана, не отпускали топливо за наличный расчет. На АЗС "Нефтэк" 1 литр бензина марки АИ-92 стоит 171 тенге, АИ-95 - 194 тенге. АЗС "