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Социум

Бердибек Сапарбаев встретился с молодежью ЗКО

В ходе рабочего визита заместитель премьер-министр РК Бердибек Сапарбаев встретился с инициативной молодежью. Во встрече также приняли участие вице-министра информации и общественного развития Данияр Есин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Встреча с активными молодыми людьми региона началась с посещения дворца школьников и молодежи, а также коворкинг центра «Бастау», где Бердибеку Сапарбаеву презентовали несколько проектов, которые реализуются в нашей области. Среди которых областной молодежный канал Жастар.07.кз и интерактивная карта сакральный мест и достопримечательностей нашего р
Дана Рахметова
Бердибек Сапарбаев встретился с молодежью ЗКО
В ходе рабочего визита заместитель премьер-министр РК Бердибек Сапарбаев встретился с инициативной молодежью. Во встрече также приняли участие вице-министра информации и общественного развития Данияр Есин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Встреча с активными молодыми людьми региона началась с посещения дворца школьников и молодежи, а также коворкинг центра «Бастау», где Бердибеку Сапарбаеву презентовали несколько проектов, которые реализуются в нашей области. Среди которых областной молодежный канал Жастар.07.кз и интерактивная карта сакральный мест и достопримечательностей нашего региона. - Здесь на карте представлены все достопримечательности нашей области. Нажимая на любой объект, гость может посмотреть фотогалерею, узнать историю данного места, а также есть виртуальный тур с гидом, который расскажет самые интересные факты про то или иное место и событие. В информации о достопримечательности также присутствует QR-код, с помощью которого можно узнать точное местоположение объекта, - рассказала главный специалист ТОО «TORUS.KZ» Жадыра Жармуханбетова. В ходе встречи с молодежью были подняты такие вопросы, как самореализация молодежи, в частности в сельской местности, запуск года Волонтеров и инициативы, связанные с ним. Также успешные представители молодежи поделились своими секретами успеха. Раушан Сапышева - мама троих детей. Девушка прошла обучение по программе Болашак по специальности нефтегазовое дело. Проработала много лет в местной нефтедобывающей компании и сейчас является бизнесменом. Всего за полгода она открыла 4 салона красоты, в которых трудятся 50 человек. - Помимо предметов по специальности нас обучали ведению проектом. Это мне дало преимущество перед другими предпринимателями. Хочу сказать молодым людям, что сейчас очень много возможностей для реализации своих идей. Надо только уметь заметить из и правильно воспользоваться, - сообщила жительница Уральска Рауан Сапышева. Заместитель премьер-министра оценил инициативность и энтузиазм молодежи региона и подчеркнул, что во все времена основными задачами были и остаются получение качественного образования и стабильная работа. И пожелал участникам встречи, успехов и успешной реализации их проектов. Следующий год объявлен годом Волонтеров. В рамках этого уже готовится ряд проектов, которые будут работать по всему Казахстану. Однако сейчас рассматривается вопрос того, что в проектах смогут принимать участие не только молодежь, но и представители более старшего поколения.
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Молодежь встреча

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