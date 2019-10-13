Бердибек Сапарбаев встретился с молодежью ЗКО

В ходе рабочего визита заместитель премьер-министр РК Бердибек Сапарбаев встретился с инициативной молодежью. Во встрече также приняли участие вице-министра информации и общественного развития Данияр Есин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Встреча с активными молодыми людьми региона началась с посещения дворца школьников и молодежи, а также коворкинг центра «Бастау», где Бердибеку Сапарбаеву презентовали несколько проектов, которые реализуются в нашей области. Среди которых областной молодежный канал Жастар.07.кз и интерактивная карта сакральный мест и достопримечательностей нашего р