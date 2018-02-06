Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Бердыбек Сапарбаев отчитал акимов за толпу госслужащих на отчетах перед населением

В Актюбинской области на отчеты акимов ходят в основном госслужащие. За это их отчитал глава региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 6 февраля, по селекторной связи аким Актюбинской области Сапарбаев отчитал акимов районов. - Сколько можно говорить? Когда идет отчет, соберите простой народ, - обратился он к подчинённым. - В пятницу был в Айтекебийском районе, на отчете 70 % госслужащих. Разве не стыдно? Это школа Каргалинского района. Кто там работал, все так делают. Научились. После этого народ что нам скажет? Если никто акиму вопрос не может задать,
Дана Рахметова
Бердыбек Сапарбаев отчитал акимов за толпу госслужащих на отчетах перед населением
В Актюбинской области на отчеты акимов ходят в основном госслужащие. За это их отчитал глава региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Сегодня, 6 февраля, по селекторной связи аким Актюбинской области Сапарбаев отчитал акимов районов. - Сколько можно говорить? Когда идет отчет, соберите простой народ, - обратился он к подчинённым. - В пятницу был в Айтекебийском районе, на отчете 70 % госслужащих. Разве не стыдно? Это школа Каргалинского района. Кто там работал, все так делают. Научились. После этого народ что нам скажет? Если никто акиму вопрос не может задать, только хлопает ему и хвалит. Мы же знаем, кто и как работает, какие у него результаты. Отчеты уже заканчиваются. Давайте, перед народом не ударьте лицом в грязь. Неужели по аудитории вы не видите, где госслужащие, а где простой народ? Для чего отчет делается? Для народа, чтобы мы решали их проблемы. Не для сбора госслужащих. У них и так каждый день собрания. Напомним, с начала февраля в регионах Казахстана проходят отчеты акимов районов. Азамат АКЫЛ
Бердыбек Сапарбаев

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article