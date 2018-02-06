Бердыбек Сапарбаев отчитал акимов за толпу госслужащих на отчетах перед населением

В Актюбинской области на отчеты акимов ходят в основном госслужащие. За это их отчитал глава региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 6 февраля, по селекторной связи аким Актюбинской области Сапарбаев отчитал акимов районов. - Сколько можно говорить? Когда идет отчет, соберите простой народ, - обратился он к подчинённым. - В пятницу был в Айтекебийском районе, на отчете 70 % госслужащих. Разве не стыдно? Это школа Каргалинского района. Кто там работал, все так делают. Научились. После этого народ что нам скажет? Если никто акиму вопрос не может задать,