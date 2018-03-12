Бердыбек Сапарбаев пристыдил районных акимов

В выходные аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты акимов 7 районов об итогах работы в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчет были приглашены ветераны, общественные деятели, руководители управлений и ведомств. Собравшиеся заслушали акимов Шалкарского, Уилского, Алгинского, Айтекебийского, Кобдинского, Каргалинского и Темирского районов. Сапарбаев отчетами остался недоволен. В Айтекебийском районе ни одного проекта государственно-частного партнерства, программы господдержки предпринимателей и аграриев не работают, наблюдается подорожание некоторых пр