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Социум

Бердыбек Сапарбаев пристыдил районных акимов

В выходные аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты акимов 7 районов об итогах работы в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчет были приглашены ветераны, общественные деятели, руководители управлений и ведомств. Собравшиеся заслушали акимов Шалкарского, Уилского, Алгинского, Айтекебийского, Кобдинского, Каргалинского и Темирского районов. Сапарбаев отчетами остался недоволен. В Айтекебийском районе ни одного проекта государственно-частного партнерства, программы господдержки предпринимателей и аграриев не работают, наблюдается подорожание некоторых пр
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Бердыбек Сапарбаев пристыдил районных акимов
В выходные аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты акимов 7 районов об итогах работы в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчет были приглашены ветераны, общественные деятели, руководители управлений и ведомств. Собравшиеся заслушали акимов Шалкарского, Уилского, Алгинского, Айтекебийского, Кобдинского, Каргалинского и Темирского районов. Сапарбаев отчетами остался недоволен. В Айтекебийском районе ни одного проекта государственно-частного партнерства, программы господдержки предпринимателей и аграриев не работают, наблюдается подорожание некоторых продуктов. Акиму Алгинского района Нагымжану Алдиярову пришлось выслушивать за работу с последователями нетрадиционных религиозных течений. - С ними проводится работа. Нужно приглашать теологов, имамов и проводить индивидуальную работу, - сказал Сапарбаев. Акиму Каргалинского района Рахату Сыдыкову досталось за «слабое развитие промышленности и сельского хозяйства и численность самозанятого населения». Последний показатель в 1,6 раза превышает средний по области. - Вы прекрасно знаете, какими возможностями обладает район в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. При этом за последние несколько лет не реализовано ни одного индустриального проекта. Три года не можете запустить птицефабрику, два года строите сельский клуб. Стыдно должно быть, - отчитал Бердыбек Сапарбаев акима района Рахата Сыдыкова. Не обошел Бердыбек Сапарбаев и своих заместителей. Уже несколько месяцев остается нерешенным вопрос переноса места строительства новой школы в Бадамше, который подняли жители района в ходе отчетной встречи акима с населением. - Школа в первую очередь должна быть удобной для детей. Еще в январе я давал поручение собрать рабочую группу, встретиться с общественностью и определить новое место строительства школы. Почему это до сих пор не сделано? - возмущался глава региона работой своего зама по социальным вопросам Ербола Нургалиева. Аким области не приминул напомнить Нургалиеву, что до конца марта надо решить вопрос соблюдения школьной формы, где верующие девочки ходят в платках. Другому заместителю Серику Туленбергенову сапарбаев поручил подсчитать объем строительных материалов и трудовых ресурсов, необходимых для реконструкции автодороги Актобе-Атырау. - Нужно максимально задействовать местные кадры и компании, - сказал аким области. Бердыбек Сапарбаев поручил акимам районов ставить на учет и трудоустраивать самозанятых людей, использовать меры государственной поддержки, возобновлять простаивающие предприятия. - Главная задача, поставленная главой государства, - обеспечить рост экономики не менее 5%. Для этого каждый район должен приложить максимальные усилия, задействовать все имеющиеся резервы, - заключил аким области.
Азамат АКЫЛ
аким районы

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