- К огромному сожалению, в нашей области произошли печальные события, связанные с групповыми драками школьников. Одно из них было в вашем районе. Сегодня собрали вас для того, чтобы найти ответы на главные вопросы: почему дети встают на кривую дорожку и что делать для искоренения этой проблемы? - сказал аким области, открывая совещание. Проблемы подростковой преступности, очевидно, не могут быть решены силами лишь государственной власти. Необходима консолидация государственных структур и гражданского общества, повышение ответственности родителей. В ходе совещания была рассмотрена деятельность районного отдела ювенальной полиции, эффективность попечительских советов при учебных заведениях. Глава региона справедливо отметил, если бы директора, завучи, школьные инспекторы и родители своевременно реагировали на тревожные сигналы в поведении детей, их можно было бы уберечь от совершения тяжких преступлений. - Ребенок не может внезапно взяться за нож и ранить им человека. Такому серьезному шагу предшествуют изменения в характере, мелкие потасовки, драки, непослушание. Если у ребенка видны малейшие проблемы в поведении, то к работе с ним моментально должны подключаться школьные психологи, социологи, инспекторы. С родителями надо начинать немедленно работать. Если уклоняются от должного воспитания – применять к ним меры. Они должны чувствовать свою ответственность, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Он призвал всех, кто работает с детьми, никогда не скрывать проблем, говорить о них открыто. В свою очередь, представители родительских комитетов выступили с предложением о принятии мер по повышению статуса учителей. - Раньше школьники боялись учителей, их замечаний. Каждого родительского собрания ждали со страхом. Они знали - если учитель недоволен, то и от родителей им попадет. Благодаря этому в школе действовала система воспитания. Сейчас этого нет, родители травят учителей. Позволяют себе пренебрежительно высказываться об учителях, ругаться с ними при своих детях. В таких условиях учитель просто не может оказывать существенного влияния на своего подопечного, - уверен один из активистов родительской общественности. По итогам совещания акимом области дан ряд поручений, в их числе усиление профилактической работы среди подростков, организация качественного досуга каждого школьника, усиление социальной работы с неблагополучными семьями.