По словам мамы мальчика Ольги Березняк, диагноз Савелия звучит как ахалазия кардии и этим недугом мальчик страдает с детства. – Ребенка рвет с рождения. Он не может есть нормальную пищу, давится едой. Он покушает и его сразу вырывает. При росте 144 сантиметра он весит 27 килограммов. Точный диагноз нам не могли поставить. Говорили, что перерастет. В итоге довели до того, что в 2015 году ему стало совсем плохо. Я начала ругаться с врачами, просила, чтобы нам дали направление на ФГДС, хотела, чтобы ему обследовали желудок. Но мне сказали, что до 12 лет такие обследования не проводятся. Но я все-таки добилась направления в диагностический центр. Только тогда нам поставили этот страшный диагноз. Врачи сказали, что это заболевание встречается у одного человека из миллиона. Выяснилось, что медикаментозного лечения не существует. Нужно только оперировать, - рассказала Ольга. После этого Ольга с сыном по квоте поехали в Алмату и прошли обследование. По словам Женщины, врачи не выявили у Савелия серьезные нарушения и сказали, что у ребенка психическое расстройство. – Мы посоветовались с родственниками и решили везти сына за свой счет в Самару. После обследования наш диагноз ахалазия кардии подтвердили (заболевание, при котором пища стоит в пищеводе и не попадает в желудок и потом выходит в результате рвоты - прим. автора). Назначили операцию, которая стоила 70 тысяч рублей плюс 15 тысяч рублей ушло на обследование. После этого около года ребенка ничего не беспокоило. Он хорошо ел, немного поправился. Спустя год болезнь вернулась. Мы снова поехали в Россию. Но там развели руками и сказали, что никаких гарантий не давали. В Астане нам поставили уже другой диагноз - халазия второй степени (заболевание, при котором клапан, что расположен между желудком и пищеводом, закрывается недостаточно и из-за этого его рвет после еды- прим. автора). Оперировать отказались, сославшись на то, что у нас еще есть рубцы после первой операции. Сказали, что надо ждать еще полгода, - говорит Ольга. Между тем, по словам мамы мальчика, состояние ребенка за это время еще больше ухудшилось, боли в животе усилились, а ребенка стало рвать даже во сне. Ольга была вынуждена караулить ребенка, чтобы тот не захлебнулся во сне. В ноябре 2018 года семья снова отправилась в Астану на обследование. – После обследования врачи мне заявили, что ребенок абсолютно здоров и мы можем ехать домой. В выписке указали, что диагноз снят, но с маленькой припиской о том, что нужно спать сидя! Мы приехали домой, а сыну все хуже и хуже. Савелия госпитализировали в местную больницу. Ребенок сутки промучился с болью и бешеной рвотой, которую даже в условиях стационара не могли остановить. В этом состоянии и был выписан домой с диагнозом гастрит. На мой вопрос, откуда у ребенка может быть гастрит, мне ответили, что я его неправильно кормлю. Когда мне на руки отдали снимок рентгена, я просто "выпала в осадок". Там было маленькое примечание, что из-за поломки рентгеновского монитора результат не достоверный. Зачем ребенка подвергали лишнему облучению на заведомо неисправном аппарате? - возмущается женщина. По словам Ольги, она обращалась с письменной жалобой в министерство здравоохранения, в управление здравоохранения и даже в администрацию президента. Но никаких результатов по сей день нет. Стоит отметить, что ребенку дали инвалидность, школу он не посещает и находится на домашнем обучении. В данный момент женщина добивается, чтобы ребенку поставили точный диагноз и назначили соответствующее лечение. Везти мальчика за границу на лечение у мамы нет возможности. – Я одна воспитываю двоих детей. Сама работать не могу, так как ребенок нуждается в постоянном уходе. Он не может ничего есть, худой, слабый, ходит в полуобморочном состоянии, потому что все время голодный. Кроме этого, я до сих пор оплачиваю кредит за его первое лечение в Самаре. Везти куда-то за границу у меня нет возможности. Пусть наши врачи начнут нормально нас лечить, - говорит Ольга. Между тем, в управлении здравоохранения сообщили, что Савелий Березняк состоит на учете и регулярно осматривается хирургом. – Ребенок находился на стационарном лечении в областной детской многопрофильной больнице с 31 января по 7 февраля. Выписан с рекомендациями. Сделали назначения, рекомендована консультация гастроэнтеролога через 3 месяца и соблюдение строгой диеты, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Все, кто желает помочь Ольге, могут перевести средства на счет в Сбербанке 4263 4339 9160 6960 или позвонить по телефону 8 777 204 49 75.