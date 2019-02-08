Фото из социальных сетей Жители Атырау запустили челлендж #проезднахаляву, цель флешмоба - привлечь общественное внимание к проблемам общественного транспорта, а также к выводу из теневого оборота средств, складываемых из платы за проезд на автобусах. - Общественные пассажирские перевозки - это затратный и малоприбыльный вид бизнеса. И чтобы в городе Атырау ездили новые и большие автобусы, их нужно стимулировать, то есть платить компенсации и субсидировать. Но как будет государство платить субсидирование, если у него не будет реального пассажиропотока? И тогда на помощь приходит билетирование. Может быть, для вас это простая бумажка и мусор, но на самом эта маленькая бумажка важный документ. Поэтому требуйте билет и переходите на оплату с карточками, - пишет местная жительница Лунара Рыспай. Еще одна неравнодушная жительница Атырау Анель Сабиткызы также отказалась платить за проезд в общественном транспорте при невыдаче кондукторами билетов. - Все оборудование новое, автобусы новые, с какого х... им уже ломаться? Не хотят они просто билеты давать. Сами знаете почему. Но зато сами требовать мастера! Требуют каждую копейку, с пенсионеров, с инвалидов, со школьников и с простого пассажира. Теперь и я буду требовать свое. Хватит это терпеть! И дело тут не в несчастных 80 тенге, это дело принципа, - пишет девушка. Как рассказал директор ТОО «Автопарк Атырау» Айдарбай Достанулы, администрация ТОО заинтересована в обилечивании пассажиров, в противном случае компания терпит убытки. - Поэтому призываем жителей требовать чек, если вам отказывают, можете не платить, - заявил Айдарбай Достанулы. По словам собеседника, ежедневно все кассиры обслуживаемых маршрутами под номерами 2, 4, 7, 8, 12, 14, 30, 30а обеспечиваются терминалами с кассовой лентой. Поэтому отговорки кассиров о том, что валидаторы - мобильные устройства - сломаны или зависают, не соответствуют действительности. Также с недобросовестными кондукторами будут бороться члены КРС - контрольно-ревизионной службы, которые уже приступили к своей работе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.