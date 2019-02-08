Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, долг населения перед предприятием растет. – В данный момент 1187 многоэтажных жилых домов в Уральске получают тепло. Однако население не торопится платить за отопление. Долг жителей города сейчас составляет 807 млн тенге. Мы проводим месячник, и сотрудники нашего предприятия совместно с судоисполнителями и полицейские обходят дома должников. Ежедневно судебные исполнители ходят по домам и доводят до сведения должников, что к ним будут применяться все меры взыскания имеющейся задолженности. Это арест имущества. Налагаются определенные ограничения на недвижимость. Собственник не сможет продать, подарить, обменять квартиру. Также транспортное средство должника будет водворено на штрафстоянку, - рассказал Мурат Байменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.