Иллюстративное фото с сайта focus.ru По сообщению департамента общественного здоровья по Атырауской области, с 1 января по 7 февраля в регионе зарегистрировано 285 случаев с подозрением на корь, из них лабораторно подтверждённых случаев 71. - Основная заболеваемость зарегистрирована среди детей до 14 лет - 253 случая, что составляет 88% от общего числа обратившихся. Всего было пролечено 138 больных, получают лечение 147 больных, состояние заболевших удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе департамента. С целью организации противоэпидемических и профилактических мероприятий было выявлено 1332 контактных лиц с больными корью. На сегодняшний день завершено медицинское наблюдение за 275 пациентами, продолжается медицинское наблюдение за 1057 пациентами. - По эпидемиологическому показанию против кори вакцинировано 50 контактных. В области имеется 2000 доз вакцины ККП, полученных из Кызылординской области, - уточнили в департаменте. Отметим, что сотрудниками департамента общественного здоровья проводятся индивидуальные беседы по вопросам иммунизации с родителями отказывающихся от профилактических прививок. Так, за указанный период была проведено 2051 беседа, по итогам 2018 года из 502 отказников 195 детей продолжили вакцинацию. Также в Атырауской области работает Call - центр, куда можно звонить с 8.00 до 20.00 вечера. Номера Call-центра: 87014876668, 87780072021 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.