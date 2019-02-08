По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит -12 градусов, ночью -18 градусов. -4 градуса ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем потеплеет до 3 градусов тепла, ночью ожидается до 3 градусов мороза. В Актобе температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью -17 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.