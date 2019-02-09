Когда нужно просверлить отверстие в стене или потолке, следует подумать, как бы не запачкать все вокруг пылью. Я нашел выход – смастерил простой, но надежный пылесборник. Нужен кусок пластиковой трубы примерно 3 см в диаметре и 20 см в длину. Обрежьте один край наискосок, под углом 35 градусов. Отступите от длинного края среза 2см и просверлите отверстие, в которое вставьте кусочек коктейльной трубочки, длиной 2-3 см На противоположный край пластиковой трубы наденьте пылесборник, например резиновый напальчник или презерватив. При работе прикладывайте труту срезом к месту, где хотите сделать отверстие, сверло вставьте в трубочку и смело сверлите. Вся грязь окажется не вокруг, а в пылесборнике.