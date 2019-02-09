Это средство улучшает кровообращение, восстанавливает работоспособность мышц в короткие сроки, укрепит кости, нормализует обмен веществ, победит остеохондроз это проверено.

Вот что вам нужно для избавления от хронической боли.

Мучаясь от постоянных болевых ощущений, устали подбирать в аптеке препараты избавляющие от боли. Облегчения наступает, но потом перестает помогать. Или организм привыкает, или действовать перестает, или каждому возрасту свое. Не знаю… Но благо в продаже великое множество всякого и врачи, каждый раз предлагают что - то новое.Попробуйте более эффективные средства, не вредящие здоровью! А то у нас, как обычно – одно лечишь, другое калечишь. Врачи вам такое не предложат, им «интереснее» предложить сходить в аптеку.Перемешайте 20 ст.л. не рафинированного, растительного масла с 10 ст.л. морской соли в любой емкости. Оставьте в сухом, темном месте на пару деньков. Мешать, взбивать не надо. Пусть соль пропитается в масле естественно. В свободное время мы втираем на больной участок смесь, массажными движениями. В местах, где не достаем помогаем друг – другу. В первый день в течение 2-3 минут, не больше.Каждый следующий сеанс увеличивайте на две минуты. Продолжайте, пока боль не стихнет. Увеличивая продолжительность массажа до 20 минут. После завершения, остатки масла промокните влажной салфеткой. Если кожа стала сухой, пользуйтесь питательными и увлажняющими лосьонами или кремами. Запомните: не надо ждать, пока появятся хронические заболевания, проявите заботу о себе сегодня. И тогда завтра начнется без боли. Если у вас есть проблемы со спиной, этот рецепт - настоящее спасение. Замедлите процесс старения позвоночника! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!