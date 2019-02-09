Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам в 2018 году на территории области зарегистрировано 803 пожара, материальный ущерб от которых составили 79 млн тенге, в огне погибли 66 человек, травмы различной степени тяжести получили 19 человек. - В результате нарушений требований пожарной безопасности, не повлекших возникновения пожара 15 человек травмированы от отравления угарным газом. Основными причинами явились прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход, использование неисправного печного оборудования. 9 случаев произошли в жилом частном доме и 6 в дачных домиках. По-прежнему наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор и транспортные средства. С начала текущего года зарегистрированы 33 пожара, - рассказал Айбат Жанабергенов. В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди населения подворовым обходом охвачено 194132 жителей 65663 домов, по местам жительства лиц социальной группы риска организованы 3396 рейдов с охватом 14145 человек. Также в ДЧС сообщили, что в феврале-марте 2019 года на территории области инициировано проведение акций «Твори добро», которая будет направлена на безвозмездное предоставление средств пожарной безопасности нуждающимся жителям.