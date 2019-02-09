Об этом рассказал начальник департамента полиции Аян Дуйсенбаев на отчете перед населением о проделанной за год работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аян Дуйсенбаев провел отчетную встречу с населением Атырауской области, которая прошла в ДК Курмангазы. На вопрос местного жителя, обеспокоенного криминогенной обстановкой в пригороде Атырау, начальник департамента полиции Атырауской области ответил, что в настоящее время особо тяжких нераскрытых преступлений в регионе нет. - Я проживаю в микрорайоне Жулдыз, где недавно был обнаружен труп женщины. Полицейские приходили к нам домой, в рамках расследования преступления опрашивали сельчан о личности покойной. Я хочу у вас спросить, кем была эта девушка, нашли ли преступника, убившего ее, Нам теперь страшно выходить на улицу, страшно за своих детей, - задал вопрос местный житель. Аян Дуйсенбаев ответил, что личность убитой девушки установлена. - В ходе проведенного нами расследования выяснилось, что девушка - гражданка Узбекистана. Подозреваемый в ее убийстве задержан. Любая другая информация в интересах следствия не разглашается, заключил начальник департамента полиции Атырауской области. Напомним, 26 января в микрорайоне Жулдыз города Атырау был обнаружен труп девушки азиатской национальности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ