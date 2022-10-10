- В рамках комплексного плана развития района на 2020-2026 годы предусмотрено выполнение 102 мероприятий по 11 направлениям. В частности, по Жарсуатскому сельскому округу в данный план включены проекты по строительству средней школы на 108 учащихся, ремонту Дома культуры, строительству спортивного комплекса, ремонту подъездных путей к селу и строительству 8 внутрипоселковых улиц, - отметил Еркебулан Ихсанов.

Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Десятого октября аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев прибыл с рабочим визитом в Бурлинский район, где проинспектировал реализацию одного из крупнейших проектов - берегоукрепительные работы на реке Урал возле села Жарсуат. В этот же день глава региона ознакомился с работой ТОО "Жарсуат". Осмотрел дождевальный и картофелерезный комплексы. Далее рабочая поездка главы региона продолжилась в Жарсуатском Доме культуры. Там он встретился с местными жителями. В ходе встречи аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов рассказал о социальной инфраструктуре района, реконструкции изношенных электрических сетей, обеспечении школ, детских садов, больничных столовых района местной продукцией, легализации трудовых отношений работников крестьянских хозяйств, проведении разъяснительной работы с населением о расходах районного бюджета, о содействии предпринимателям, социальной защите, отлову и стерилизации бродячих собак и кошек.Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что на сегодняшний день приоритет отдается улучшению инфраструктуры сел с высокой концентрацией населения. Он поручил максимально поддержать местных производителей в реализации их продукции. После встречи глава области провел личный прием граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.