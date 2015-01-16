Об этом сообщил аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ  во время своей отчетной встречи с населением. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" После того как местный аким  Жубаныш ХАЙРУЛЛИН и  Марат ТУСУПКАЛИЕВ отчитались о том, что было сделано в округе и районе в целом за год, были подняты актуальные вопросы, касающиеся Березовки. Так, по словам главы района, сельчане, чьи дома пострадали от града в июне прошлого года, обязательно получат компенсацию. - Из резерва района для этих целей выделяется более 11 миллионов тенге. Вам нужно открыть лицевой счет, куда и будут  перечислены средства  где-то после 25 января, - обратился аким к сельчанам. По словам Марата ТУСУПКАЛИЕВА, сложно было выявить владельцев домов, чтобы составить акт о нанесении ущерба, поскольку вместо них проживают квартиранты. А сами хозяева  находятся либо в Аксае, либо в Уральске. Напомним, 24 июня 2014 года в селе Березовка Бурлинского района ЗКО прошел разрушительный град размером с куриное яйцо. Он оставил жителей села без домашней птицы, огорода и с дырявой крышей над головой.