В Уральске чиновника осудили за мошенничество

В Уральском городском суде вынесли приговор руководителю отдела областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Чиновника признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда.

Как установил суд, в октябре 2025 года госслужащий пообещал местному жителю помочь в получении государственного гранта. За свои "услуги" он взял 700 тысяч тенге.

- При этом подсудимый не имел никаких реальных полномочий влиять на решение конкурсной комиссии. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В итоге заявку потерпевшего на грант комиссия так и не одобрила, - сообщили в суде.

Во время процесса экс-чиновник полностью признал свою вину и вернул потерпевшему всю сумму. Сам пострадавший подтвердил возмещение ущерба и попросил суд не наказывать подсудимого строго.

При вынесении вердикта суд учёл чистосердечное раскаяние, возврат денег и позицию потерпевшего. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в десятикратном размере от похищенной суммы - 7 млн тенге. Кроме этого, осужденного пожизненно лишили права работать на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.