Казахстанцы начали массово забирать пенсионные накопления из ЕНПФ

В июне 2026 года вкладчики ЕНПФ продемонстрировали резкий рост интереса к услугам частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Согласно данным DataHub, количество исполненных заявлений на перевод средств в частное управление увеличилось в 2,1 раза по сравнению с маем, достигнув 11,9 тысячи.

Объем переведенных средств показал еще более динамичный рост. По данным аналитиков, сумма исполненных заявлений увеличилась в 3,2 раза - с 4,4 млрд до 14 млрд тенге. Как отмечают эксперты, оба показателя - количественный и денежный - обновили максимумы за весь период действия нормы, позволяющей передавать накопления из управления Национального банка РК частным компаниям.

Факторы, повлиявшие на динамику

Специалисты связывают всплеск активности вкладчиков с изменениями в регуляторной среде:

Пересмотр порогов достаточности. С 6 июня нормативы для использования пенсионных накоплений на жилье и лечение были повышены на 79% и более. Аналитики указывают, что это решение существенно изменило доступность средств для вкладчиков.

С 6 июня нормативы для использования пенсионных накоплений на жилье и лечение были повышены на 79% и более. Аналитики указывают, что это решение существенно изменило доступность средств для вкладчиков. Ожидание новых правил. Анонсированное разрешение на перевод всего объема накоплений в частное управление, которое вступит в силу в сентябре, также стало значимым фактором для роста интереса к услугам УИП.

Анонсированное разрешение на перевод всего объема накоплений в частное управление, которое вступит в силу в сентябре, также стало значимым фактором для роста интереса к услугам УИП. Изменение системы отчетности. Введенные требования обязывают частные компании сравнивать доходность своих активов с рыночными бенчмарками. Согласно новым правилам, при недостижении ориентира управляющий обязан компенсировать разницу за счет собственного капитала.

Сравнительные показатели эффективности

Аналитики отмечают, что, несмотря на кратный рост переводов, активы под управлением частных компаний (110 млрд тенге на 1 июня) значительно меньше объема средств под контролем Нацбанка (26,4 млрд тенге).

При этом статистика показывает, что пять из шести действующих частных управляющих продемонстрировали за последние 12 месяцев доходность активов выше, чем у Нацбанка, чей показатель составил 11,46% при инфляции в 10,4%. Оставшаяся, шестая компания, в отчет не включена, так как начала свою деятельность только в начале апреля этого года и еще не имеет отчетов о годовой деятельности.