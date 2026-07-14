Убийство семьи под Атырау: подсудимому огласят приговор 14 июля

14 июля в 15:00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласят приговор Султану Сарсемалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Ранее прокурор запросил для него пожизненный срок. По словам прокурора, вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Сам Сарсемалиев заявил, что согласен с любым приговором суда. Приговор огласит судья Зарема Хамидуллина.

Напомним, подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. Это преступление потрясло страну в начале года. 6 января в Кызылкогинском районе обнаружили тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже нашли тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.