Президент Токаев лично выразил соболезнования эмиру Катара

Президент Казахстана совершил визит в Катар, чтобы лично поддержать Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в связи со смертью отца.

Этой ночью Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Доху. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства прилетел в Катар, чтобы лично принести соболезнования Эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что шейх Хамад был выдающимся государственным деятелем и сделал многое для процветания своей страны. Президент подчеркнул, что покойный был искренним другом казахстанского народа и сыграл важную роль в укреплении отношений между двумя странами.

Глава государства напомнил, что шейх Хамад дважды посещал Казахстан. Свою первую встречу с Эмиром в 1999 году Касым-Жомарт Токаев помнит лично - тогда он принимал гостя в качестве главы МИД.

Президент также выразил благодарность за поддержку, которую Катар оказывал Казахстану в первые годы независимости. В частности, при содействии шейха Хамада в Астане была построена первая большая мечеть имени Аль-Фараби, а также реализованы важные социальные и инфраструктурные проекты.

Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил казахстанского лидера за визит, отметив, что такая поддержка подчеркивает особые братские отношения между народами. Стороны также успели обсудить текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Эмиру Катара посетить Казахстан с официальным визитом в любое удобное время. Приглашение было принято.