Советник и пресс-секретарь президента был назначен на должность акима области Абай.

Сегодня, 17 февраля, Указом президента Токаева Берик Уали назначен акимом области Абай, освободив его от ранее занимаемой должности, сообщается на сайте Ак орды. 14 февраля Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай, которую возглавлял с 2022 года.

Берик Уали проработал в советником - пресс-секретарем президента с 2019 года, с перерывом с марта 2022 по сентябрь 2023 года).

Берик Уали родился в 1977 году в Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова по специальности «Киновед», магистратуру КазНУ им. аль-Фараби по специальность «Журналистика» и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».

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