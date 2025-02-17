Сегодня, 17 февраля, Указом президента Токаева Берик Уали назначен акимом области Абай, освободив его от ранее занимаемой должности, сообщается на сайте Ак орды. 14 февраля Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай, которую возглавлял с 2022 года.
Берик Уали проработал в советником - пресс-секретарем президента с 2019 года, с перерывом с марта 2022 по сентябрь 2023 года).
Берик Уали родился в 1977 году в Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова по специальности «Киновед», магистратуру КазНУ им. аль-Фараби по специальность «Журналистика» и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».
Трудовой стаж:
- Корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997);
- Редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»;
- Ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31-м канале» (2000-2007);
- Руководитель Антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа» (2009-2012);
- Заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015);
- Советник первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» (08.2015);
- Советник министра, Директор Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018);
- Руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018-03.2019);
- Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (22.03.2019-03.2022);
- Председатель Правления АО «Агентство Хабар» (03.2022-09.2023);
- Советник – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 12.09.2023)