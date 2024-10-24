Беспилотные поезда LRT запустят до конца 2025 года

На сегодня завершен этап укладки балок эстакады LRT. До конца 2024 года намечено завершение строительства основных железобетонных конструкций станций. В следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо с поставкой подвижных составов. Общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций. Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут.

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил строительство линии легкорельсового транспорта (LRT) в столице.

— По проекту LRT проведена большая работа по подготовке инфраструктуры, выделены средства. LRT будет служить горожанам, гостям столицы. Темпы строительных работ наращиваются, важно их не сбавлять. Со стороны акимата и центральных госорганов должен быть повышенный контроль. Будем работать на результат, — отметил Бектенов.

На сегодня завершен этап укладки балок эстакады LRT. До конца 2024 года намечено завершение строительства основных железобетонных конструкций станций.

В следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо с поставкой подвижных составов.

Общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций.

Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут.

На начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тысяч человек в сутки, при этом максимальный пассажиропоток в часы пик может достигать 92 тысячи человек в сутки. Система оплаты предусмотрена по аналогу городской, путем валидации транспортной карты или оплатой посредством QR-кода.

В реализации проекта задействованы передовые китайские компании, такие как China Construction Sixth Bureau, Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Longjian Road and Bridge Co., Tianjin Rail Transit Group Co., CRRC Tangshan Co LTD. Компании CRSC International, CASCO, HUAWEI Smart Transport BU участвуют в наладке систем связи, сигнализации и автоматизации.

Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй сообщил, что по завершении проекта, до конца 2025 года, будут запущены беспилотные поезда.