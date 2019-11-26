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Социум

Бесплатные бланки для ветеринарных справок продавали в Уральске

Справки продавали по 200 тенге для физических лиц и по 250 тенге для юридических лиц. Всего с начала года было продано около двух тысяч бланков, которые должны были предоставляться бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственных услуг департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Бауыржан Ибрашев рассказал, что в Уральске проводилась внеплановая проверка соблюдения законодательства и качества оказания госуслуг в работе уральской ветеринарной станции. – Во время проверки выяснилось, что на Ураль
Арайлым Усербаева
Бесплатные бланки для ветеринарных справок продавали в Уральске
Справки продавали по 200 тенге для физических лиц и по 250 тенге для юридических лиц. Всего с начала года было продано около двух тысяч бланков, которые должны были предоставляться бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственных услуг департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Бауыржан Ибрашев рассказал, что в Уральске проводилась внеплановая проверка соблюдения законодательства и качества оказания госуслуг в работе уральской ветеринарной станции. – Во время проверки выяснилось, что на Уральской ветеринарной станции установлен факт взимания платы за выдачу ветеринарной справки, хотя выдача ветеринарной справки должна предоставляться физическим и юридическим лицам бесплатно. В нарушение вышеуказанных требований законодательства директор ветеринарной станции по согласованию с руководителем отдела ветеринарии города установила плату за бланк ветеринарной справки в размере 200 тенге для физических лиц и 250 тенге для юридических лиц. С начала года было установлено около двух тысяч фактов взимания платы за ветеринарную справку, - сообщил Бауыржан Ибрашев. За нарушение законодательства руководитель отдела ветеринарии города привлечен к дисциплинарной ответственности, а директор уральской ветеринарной станции привлечен к административной ответственности по статье 465 КоАП РК "Нарушение порядка и срока выдачи разрешения" и теперь он должен оплатить штраф в размере 37 тысяч тенге. – Сообщаем, что в случае выявления подобных фактов взимания платы за бесплатные государственные услуги следует обратиться в департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы ЗКО по телефонам 8(7112)50-41-18, 51-01-94, - добавил Бауыржан Ибрашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ветстанция справки

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