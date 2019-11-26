Бесплатные бланки для ветеринарных справок продавали в Уральске

Справки продавали по 200 тенге для физических лиц и по 250 тенге для юридических лиц. Всего с начала года было продано около двух тысяч бланков, которые должны были предоставляться бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственных услуг департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Бауыржан Ибрашев рассказал, что в Уральске проводилась внеплановая проверка соблюдения законодательства и качества оказания госуслуг в работе уральской ветеринарной станции. – Во время проверки выяснилось, что на Ураль