Бесплатный проезд организуют для зрителей турнира беркутчи в Уральске

Турнир пройдет 24 и 25 февраля в 10.00 около городища "Жайык" на Свистун горе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении спорта ЗКО, в соревнованиях, которые впервые проходят в Уральске, примут участие около 40 беркутчи. - Традиционный турнир «Қансонар» впервые проводится в Западно-Казахстанской области. В нем примут участие 35-40 беркутчи из Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской области и городов Астана