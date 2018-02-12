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Социум Спорт

Бесплатный проезд организуют для зрителей турнира беркутчи в Уральске

Турнир пройдет 24 и 25 февраля в 10.00 около городища "Жайык" на Свистун горе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении спорта ЗКО, в соревнованиях, которые впервые проходят в Уральске, примут участие около 40 беркутчи. - Традиционный турнир «Қансонар» впервые проводится в Западно-Казахстанской области. В нем примут участие 35-40 беркутчи из Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской области и городов Астана
gorod
Бесплатный проезд организуют для зрителей турнира беркутчи в Уральске
Турнир пройдет 24 и 25 февраля в 10.00 около городища "Жайык" на Свистун горе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении спорта ЗКО, в соревнованиях, которые впервые проходят в Уральске, примут участие около 40 беркутчи. - Традиционный турнир «Қансонар» впервые проводится в Западно-Казахстанской области. В нем примут участие 35-40 беркутчи из Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской области и городов Астана и Алматы. Также планируется, что приедут гости из Российской Федерации, - пояснили в облспорте. Соревнования будут проходить 24 и 25 февраля в 10.00 около городища "Жайык", куда все зрители смогут доехать бесплатно. Два автобуса будут ждать желающих посмотреть турнир на остановке "Медколледж".
турнир беркутчи

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