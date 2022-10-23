Бесплатным будет проезд в автобусах Атырау в День Республики

Жители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городских и пригородных населённых пунктах. В городе ко Дню Республики организуют бесплатный проезд на общественном транспорте. - 25 октября атыраусцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городских и пригородных населённых пунктах. Этой возможностью, принятой общим решением акимата и предприятий пассажирского транспорта, могут воспользоваться все жители и гости нашего города, - информировали в РСК региона. Ранее бесплатный проезд власти организовали в день проведения референдума. Мы дорожим каждым нашим подписч