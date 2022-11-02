Без электроэнергии в Уральске остаются 1000 абонентов

Свет обещают дать до 17 часов. Снегопад, прошедший в Уральске первого ноября, оставил без электричества более 7 тысяч абонентов. В акимате ЗКО сообщили, что по состоянию на 11:00 второго ноября, без электричества сидят ещё 1000 абонентов. Из них: 525 абонентов в посёлке Зачаганск, ремонтные работы завершат до 17:00; 365 абонентов в частном секторе в районе Телецентра, работы завершат до 17:00; 310 абонентов в посёлке Желаево, работы должны были уже завершить. Также жители сообщали о падении деревьев. В «Батыс су арнасы» предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подаче