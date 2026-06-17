Реконструкция железнодорожного вокзала в Уральске завершена на 97%.

В Уральске близится к финалу масштабная модернизация железнодорожного вокзала. Объект готов уже на 97%. В ходе очередного визита на строительную площадку аким ЗКО Нариман Турегалиев проверил, как продвигаются финальные работы.

После масштабного обновления на вокзале появятся современные залы ожидания, а также новые информационные и навигационные системы.

Главное новшество - запуск конкорсного перехода. Теперь пассажирам не придется спускаться в старый подземный переход, чтобы выйти на перрон. Выход к поездам будет осуществляться напрямую сверху.

Кроме этого, на вокзале установили четыре эскалатора и три лифта. Аким области поручил уделить особое внимание удобству маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.

Инженерная инфраструктура здания также полностью заменена. За счет средств местного бюджета сейчас благоустраивают и привокзальную площадь.

Глава региона напомнил подрядчикам, что на первом месте должно стоять качество работ, так как вокзал - это стратегический объект и "ворота города".

Модернизация железнодорожной инфраструктуры коснулась не только областного центра. В пресс-службе акима ЗКО добавили, что в Шынгырлауском районе завершается строительство абсолютно нового здания ж/д вокзала, а на станциях в Бурлинском и Таскалинском районах на финишную прямую вышел капитальный ремонт. Ход всех работ находится на личном контроле акима области.