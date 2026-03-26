В Западно-Казахстанской области завершается масштабное обновление четырех железнодорожных вокзалов. Объекты в Уральске, Аксае, Шынгырлау и селе Семиглавый Мар находятся на финишной прямой.

Вокзал Уральска: готовность 87%

Главный железнодорожный узел области начали преображать в 2025 году. Сейчас по данным акимата области здесь монтируют металлоконструкции конкорсного перехода и облицовывают фасад современными ФЦП-панелями.

Что уже сделано: полностью завершены работы в терминале (осталось уложить напольное покрытие).

Что изменится: появятся современные залы ожидания, обновленные системы навигации и информирования.

Сложности: работы идут без остановки движения поездов, что замедляет процесс.

Срок сдачи: май 2026 года.

Бюджет: получен аванс 1,3 млрд тенге. Есть положительное заключение государственной экспертизы.

Аксай: финишная отделка

Вокзал в Бурлинском районе готов уже на 90%.

Статус: идут наружные отделочные работы.

Бюджет: аванс составил 175 млн тенге.

На объекте задействовано 9 специалистов. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Семиглавый Мар: ждут тепла

В Таскалинском районе внутренняя отделка вокзала уже завершена.

Осталось: благоустройство территории, установка мебели и оборудования.

Нюанс: работы возобновят, как только позволят погодные условия.

Экспертиза: получение итогового заключения госинспекции ожидается до конца апреля.

Бюджет: получен аванс 42 млн тенге.

Шынгырлау: внутренние работы

Здесь также фиксируется высокая готовность — 90%.

Текущие работы: внутренняя отделка (задействовано 10 человек).

Важная дата: 6 апреля ожидается получение замечаний от госэкспертизы для финального этапа оформления документов.

Бюджет: получен аванс в размере 39,4 млн тенге.

Напомним, что реконструкция ЖД вокзала в Уральске началась в апреле 2025 года. Заказчиком реконструкции является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», генеральный подрядчик ТОО KazConstructionGroup. Реконструкция финансируется за собственные средства АО НК «КТЖ».