Вокзал Уральска: готовность 87%
Главный железнодорожный узел области начали преображать в 2025 году. Сейчас по данным акимата области здесь монтируют металлоконструкции конкорсного перехода и облицовывают фасад современными ФЦП-панелями.
Что уже сделано: полностью завершены работы в терминале (осталось уложить напольное покрытие).
Что изменится: появятся современные залы ожидания, обновленные системы навигации и информирования.
Сложности: работы идут без остановки движения поездов, что замедляет процесс.
Срок сдачи: май 2026 года.
Бюджет: получен аванс 1,3 млрд тенге. Есть положительное заключение государственной экспертизы.
Аксай: финишная отделка
Вокзал в Бурлинском районе готов уже на 90%.
Статус: идут наружные отделочные работы.
Бюджет: аванс составил 175 млн тенге.
На объекте задействовано 9 специалистов. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
Семиглавый Мар: ждут тепла
В Таскалинском районе внутренняя отделка вокзала уже завершена.
Осталось: благоустройство территории, установка мебели и оборудования.
Нюанс: работы возобновят, как только позволят погодные условия.
Экспертиза: получение итогового заключения госинспекции ожидается до конца апреля.
Бюджет: получен аванс 42 млн тенге.
Шынгырлау: внутренние работы
Здесь также фиксируется высокая готовность — 90%.
Текущие работы: внутренняя отделка (задействовано 10 человек).
Важная дата: 6 апреля ожидается получение замечаний от госэкспертизы для финального этапа оформления документов.
Бюджет: получен аванс в размере 39,4 млн тенге.
Напомним, что реконструкция ЖД вокзала в Уральске началась в апреле 2025 года. Заказчиком реконструкции является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», генеральный подрядчик ТОО KazConstructionGroup. Реконструкция финансируется за собственные средства АО НК «КТЖ».