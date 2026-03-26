По информации источников CMN.KZ, в департаменте полиции грядут кадровые изменения – на больничный ушёл заместитель руководителя ДП Алматы по службе Ержан Узабаев. Вероятнее всего, с последующей увольнением.



Ранее юрист Молдахан Адилетхан раскрыл подробности смертельной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Именно тогда и звучала фамилия замруководителя, как предположительно второго в «игре в шашки».



Источник рассказал, что уволили начальника управления административной полиции Алматы Серика Шумаева. Также должностей лишились три командира взводов спецбатальона УАП города Алматы и один командир роты полка патрульной полиции УАП Алматы.

