В Мангистауской области прокуратура инициировала пересмотр дела о нападении на несовершеннолетних, которое ранее было прекращено в связи с примирением сторон. О деталях кассационного протеста сообщили в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

По материалам дела, житель Бейнеуского района применил силу к одному подростку и нанес несколько ножевых ранений другому. Несмотря на тяжесть обвинений, суд первой инстанции прекратил производство - нападавший достиг соглашения с пострадавшими и их представителями.

Однако в надзорном органе напомнили, что такая процедура в данном случае противоречит закону. Уголовный кодекс запрещает освобождать от ответственности лиц, совершивших преступления против детей, даже если стороны официально примирились.

После внесенного прокуратурой протеста Верховный суд отменил постановление о прекращении дела. Материалы направлены на новое разбирательство в областной суд, где действиям нападавшего дадут повторную правовую оценку.