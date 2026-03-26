В резиденции Акорда прошла торжественная церемония награждения чемпиона XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренерского штаба. Глава государства лично поздравил атлета, отметив, что его достижение стало историческим моментом для всего отечественного спорта.

Ербол Хамитов завершил выступление в Италии с золотой и бронзовой медалями, став первым в истории Казахстана мультимедалистом зимних Игр. Перед отъездом на соревнования именно он получил из рук президента бирюзовое знамя страны, которое в итоге с честью пронес через все старты.

- Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на том, что за мировым признанием стоят годы изнурительных тренировок и железная самодисциплина. По словам главы государства, успех паралимпийцев - это убедительная иллюстрация упорства, которая дает мощный стимул развитию массового спорта в стране.

За выдающиеся заслуги Ербол Хамитов удостоен ордена «Барыс» ІІІ степени. Высокие государственные награды получили и наставники чемпиона: тренеры Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом «Парасат», а Аслан Токбаев - орденом «Құрмет».

В ответном слове чемпион поблагодарил президента за всестороннюю поддержку и личное доверие.

- Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря Вашей поддержке мы добились победы. Мы не остановимся на достигнутом, - заверил Ербол Хамитов.

Завершая встречу, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство продолжит развивать инклюзивную спортивную инфраструктуру. В ближайшее время современные комплексы, подобные четырем уже открытым в прошлом году, должны распахнуть свои двери во всех регионах Казахстана.